5. Dalga filminin oyuncuları kimdir? 5. Dalga konusu ve oyuncuları
J Blakeson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2016 ABD yapımı bilim kurgu türündeki film '5. Dalga', Kanal D'de filmseverlerle buluşuyor. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken filminin oyuncu kadrosu ve filmin detayları merak konusu oldu. Peki, 5. Dalga filminin oyuncuları kimdir? İşte, 5. Dalga'nın konusu ve oyuncuları...
Başrollerinde Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur gibi isimlerin olduğu bilim kurgu türündeki film '5. Dalga', Dünya dışı varlıklar (Others) tarafından gerçekleştirilen saldırıları konu alıyor. İşte, filme dair detaylar...
OYUNCU KADROSU
Sinemaseverlerin yakından tanıdığı Chloe Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe, Liev Schreiber ve Zackary Arthur 5. Dalga filminin oyuncuları arasında yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Başka bir gezegenden gelen Diğerleri dünya üzerine büyük bir saldırı başlatmıştır. İlk saldırıda dünyanın elektrik ağını çökertmişlerdir. 2. saldırıda okyanuslarda oluşturdukları dev dalgalar ile her yeri sular altında bırakmışlardır. 3. saldırılarında saldıkları virus sayesinde bir çok insanı yatağa düşürmeyi başarmışlardır. Son olarak 4. dalga ile insan şeklini alarak hayatta kalmayı başaran insanları teker teker öldürmeye başlamışlardır. Şimdi insanlar 5. saldırıyı önlemeye çalışırken kimseye güvenemez duruma gelmişlerdir. 16 yaşındaki Sullivan, düşmanlarının rehin almış olduğu kardeşini kurtarmak için Walker’ın yardımına ihtiyaç duyacaktır.
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