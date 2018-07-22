4N1K yeni bölüm fragmanında Ali'den şaşırtan karar
4N1K yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Yaz sezonunda ekran macerasına başlayan 4N1K’nın 20 Temmuz tarihli 3. bölümüne Yaprak ve Ali’nin yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Son bölüm finalinde ise Yaprak’ın tanık olduğu manzara şaşırttı. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İşte, 4N1K 4. Bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.
Sinema filminden diziye uyarlanan yeni gençlik dizisi 4N1K, ekran macerasında 3 haftayı geride bıraktı. Dizinin son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler ve romantik sahneler bir aradaydı. Finalde Ali’yi başka bir kızla gören Yaprak, her şeyi yanlış anladı. İkili arasında yaşanacak yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler, ilk tüyoları yeni fragmanla edindi. İşte yeni bölümünden ilk görüntüler.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akşam Barış’la aynı odada uyuduklarını itiraf edemeyen Yaprak, onun serbest kalmasını sağlayamaz. Üstelik anne ve babası Barış’ın erkek arkadaşı olduğunu karakolda herkese ilan etmiştir. Ali başta olma üzere tüm ekip bu duruma çok bozulur. Yaprak, hem onları Barış’ın erkek arkadaşı olmadığına, hem de suçsuz olduğu için onu kurtarmaları gerektiğine ikna etmek zorundadır. Müdür, Melike Hanım’a evlenme teklifi etmeye karar vermiştir. Ece ise tüm duyduklarını yanlış anlar ve babasının annesi ile tekrar evleneceklerini zannedip, o da plana dahil olur. Ancak olaylar babasının peşine takılan Ece ve müdür için beklenmedik bir şekilde gelişir. Barış’ı ceza almaktan kurtarmak için Yaprak çeteyi harekete geçirir. Tek tek şikayetçilere giderek şikayetlerini geri almaları için onları ikna etmeye çalışırlar. Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşanırken, esas sürprizin büyüğü Barış’tan gelir. Ali ise sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak’ı buluşmaya çağırır.
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