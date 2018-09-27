4N1K İlk Aşk sezon finali yapıyor! 4N1K İlk Aşk 12. bölüm fragmanı
4N1K İlk Aşk dizisi 28 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Yaz sezonu başlayan ve ilgiyle izlenen 4N1K İlk Aşk'ın neden sezon finali yapma kararı aldığı ve ekranlara ne zaman döneceği ise diziseverler tarafından merak ediliyor. Peki, 4N1K İlk Aşk neden sezon finali yapacak?
Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar gibi isimlerin yer aldığı 4N1K İlk Aşk, bu hafta ekranlara gelecek 12. bölümüyle, televizyon macerasına kısa bir ara verecek. Öte yandan sezon finali niteliği taşıyan 12. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. İşte, 4N1K İlk Aşk'ın sezon finali fragmanı ve yeni bölümde olacakların kısa özeti...
Büşra Yılmaz’ın "4N1K" kitabından uyarlanan 4N1K İlk Aşk dizi yayınlanacak 12. bölümüyle sezon finali yapıyor. Sevilen dizinin yeni yayın döneminin hemen başında neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor. Konuya ilişkin yayıncı kanal, yapım şirketi ya da başrol oyuncularından henüz bir açıklama yok, bu hususta bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
4N1K İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak 12. bölümünde; Saklanan gerçekler bir bir gün yüzüne çıkıyor. Ali, Barış’ı zorlayarak saklanan sırrı öğrenmeye çalışır. İki genç arasındaki inatlaşma tehlike dolu bir oyuna dönüşür. Yaprak ne kadar inkar etse de Ali’nin arkadaşlığın ötesindeki duygularını fark ediyor. Tekin ile Ela’nın giderek yakınlaştığını fark eden Jülide, son kozunu oynayıp okula müfettişleri gönderir. Müdür, Sinan ve Ece’nin aşkına tam onay vermese de olumlu bir adım atar.
Yaprak, Ali ile hem karşılaşmamak hem de yüzleşmemek için okula gitmez. Ancak Barış’tan kaçmak o kadar kolay değildir. Ali sonunda gerçekleri öğrenir. Şimdi sıra Yaprak’a gelmiştir. Gökhan, Merve’nin son dakika hamlesi ile karakoldan kurtulur. Fakat Ece’nin başına beklenmedik bir olay gelir. Ali, tüm duygularını Yaprak’a açıklar. Peki, Yaprak’ın tepkisi ne olacak? Sadece Ali’nin değil Barış’ın da aşkını öğrenen Yaprak hangisini seçecek?
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