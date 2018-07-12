4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor
GeriTelevizyon 4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
12.07.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor

4N1K İlk Aşk dizisi yayınlanan 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Barış’ın sürekli Yaprak’ın etrafında olması sonunda Ali’yi harekete geçirir. İşte, 4N1K İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.

4N1K İlk Aşk dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. İşte, 4N1K İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Barış’ın sürekli Yaprak’ın etrafında olması sonunda Ali’yi harekete geçirir. Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. Sırtındaki gitarı gören Barış fırsatı kaçırmaz, Ali’ye meydan okur. İkili gitarla karşılıklı kapışır. Fakat bu kapışma Ali’nin planlarını alt üst eder. Yaprak’a kendini affettirmek isteyen Barış gizlice odasına girer. Amacı aldığı çiçeklerle ona sürpriz yapmaktır. Ancak odasında uyuya kalınca işler fena karışır.

Müdür’ün Oğuz’un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike’nin arasında yeni bir krize yol açar.

Merve’nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece’den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak’ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış’ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak’ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış’ın babası Tekin, Ali’yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

4N1K İlk Aşk 2. bölüm fragmanında Ali harekete geçiyor

Çarkıfelek’e Ferman Toprak konuk oluyor

"Çöp poşetlerinin dolmadan atılmasına sinir oluyorum"