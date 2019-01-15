4N1K filminin oyuncuları kimler?
Genç yazar Büşra Yılmaz'ın gençlik kitabı 4N1K filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 4N1K filminin oyuncu kadrosu genç yıldızlardan oluşuyor. Peki, 4N1K filminin oyuncuları kimler?
Deniz Coşkun'un senaryoya uyarlayıp yönettiği 4N1K filminin başrollerinde Gözde Mutluer, Burak Yörük, Sina Özer, Hasan Denizyaran ve Cemrehan Karakaş yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren 4N1K filmi, çocukluktan beri kızlar dünyasından uzak, yanı başındaki dört adamdan oluşan rengarenk bir dünya kuran Yaprak’ın çevresinde gelişen olayları anlatıyor.
4N1K KONUSU
Yaprak, çocuk yaşlardan itibaren beraber büyüdüğü ve farklı, renkli karakteristik özelliklere sahip, lise çağlarında, 5 kişilik arkadaş grubunun tek kız üyesidir. Kendine, kızlar dünyasından uzak, Ali, Sinan, Gökhan, ve Oğuz'dan oluşan rengarenk bir dünya kurmuştur.
Bir gün, bu dünya gizemli bir biçimde hayatına giren Barış'ın oyunlarıyla değişir. Bu değişim, onu kendisine ve kızların dünyasına bir keşfe çıkarır… Artık bir seçim yapmak zorundadır; ya bir 'Masal Prensi'ni, ya da 'Gamzeli Kahraman'ı seçecektir.
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