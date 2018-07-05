4N1K dizisinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte fragmanlar
4N1K dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen 4N1K dizisi cuma akşamı izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, 4N1K dizisinin ilk bölüm fragmanları.
4N1K dizisi yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan ilk bölümünde Yaprak’ın yolu, en telaşlı, en zor gününde Barış’la kesişir. Barış başkalarına bir masal prensi gibi gelebilir ama Yaprak oldum olası masallardan nefret etmektedir. İşte, 4N1K dizisinin ilk bölüm fragmanları.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yaprak’ın yolu, en telaşlı, en zor gününde Barış’la kesişir. Barış başkalarına bir masal prensi gibi gelebilir ama Yaprak oldum olası masallardan nefret etmektedir. Barış, Yaprak’ın, bir insanda tahammül edemediği şeylerin beden bulmuş hali gibidir. Yaprak, çocukluktan beri arkadaş olan beş kişilik bir gruptaki tek kızdır ve etrafındaki kızlara hiç benzememektedir.
Gamzeli kahraman Ali; hayatı 3P (pizza, pijama, pislik) üzerine kurulu, dünyanın en tatlı arızası: Oğuz; “Bir insan sevgilisini en fazla ne kadar kıskanabilir?” sorusunun cevabı Gökhan; romantik formüllerin adamı Sinan, Yaprak’ın her şeyidir bu hayatta… Barış’ın gelişi, Yaprak’a aşkını yıllardır itiraf edemeyen Ali’yi de tetikleyecektir.
Ölümüne dost bu beş arkadaşı; bir yandan Barış, bir yandan girdiği iddialar, bir yandan öğrendikleri sırlar ve aileleri yüzünden hayatlarının en zor günü beklemektedir.
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