41 gün filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
41 gün filmi beyaz perde ardından ilk kez TV izleyicileriyle buluşuyor. Gerçek bir hikayenin sinema uyarlaması olan 41 gün, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanın öyküsünü anlatıyor. Peki, 41 gün filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Yönetmen koltuğunda Baltasar Kormakur’un oturduğu 41 gün filminin başrollerini Woodley, Sam Claflin ve Jeffrey Thomas paylaşıyor. İki aşığın doğada hayatta kalma mücadelesi çarpıcı bir şekilde aktaran filmde, Richard (Sam Claflin) ile Tami’nin romantik ilişkilerinin öyküsü, yolculuk öncesi ve sonrası yaşadıkları yansıtılıyor.
KONUSU
Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.
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