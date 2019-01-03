3 Ocak Kanal D yayın akışında bugün hangi diziler var?
Kanal D yayın akışında bugün neler var sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Sevilen dizi Muhteşem İkili'nin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden vatandaşlar, Kanal D yayın akışını araştırıyor. İşte, 3 Ocak Kanal D yayın akışı listesi.
Kanal D yayın akışı diziseverler tarafından akşam saatlerine doğru sorgulanmaya başladı. Heyecan dolu dizi Muhteşem ikili bugün yayınlanacak mı? İşte, 3 Ocak Kanal D yayın akışı listesi.
3 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Akasya Durağı
08:15 Hayat Sağlıklı Güzel
09:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:45 Karanlık Sular
21:30 Soygun
23:30 Karanlık Sular
00:30 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
02:15 Soygun
03:45 Hayaletli Ev
05:00 Kavak Yelleri
Yorumları Göster
Yorumları Gizle