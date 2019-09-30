29 Eylül MasterChef'te hangi takım birinci oldu? Dün akşama MasterClass sürprizleri damga vurdu!
MasterChef dün akşam yine heyecan dolu bir geceyi seyircilerle buluşturdu. Ödül oyunu ve kaptanlık oyununu için büyük bir efor sarf eden MasterChef yarışmacıları, dün akşam MasterClass hususunda ise keyifli dakikalar geçirdi. Peki, 29 Eylül akşamı MasterChef'te hangi takım birinci oldu? İşte, kaptanlık oyununu kazanan takım ve MasterClass konusunda yaşanan sürprizler!
MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu için en iyi pankek yapılmaya çabalandı. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, bireysel olarak yarıştıkları pankek için hem lezzetli hem de en düzgün sunum yapmaya çalıştılar. Kaptanların belli olduğu gecede, ikinci etapta ise ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununda ise display, sunum tepsisi mücadelesi verildi. 11 farklı ürünü display içerisine yerleştirmeye çalışan MasterChef yarışmacıları, zor anlar yaşadı. İşte, MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ve kaptanlık oyunun birinci olan isim hakkında bazı bilgiler
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyununda yarışmacılardan pankek sunumu istendi. Pankekin lezzeti haricinde sunumunun da iyi olmasına vurgu yapılmasına rağmen pek çok yarışmacı, 14 adet pankekin üst üste durması gereken kuleyi düzgün bir şekilde kuramadı. Durum böyle olunca, bazı yarışmacılar direkt olarak diskalifiye oldu. Geriye kalan yarışmacılar içerisinden tercih yapan jüri üyeleri, Murat'ta karar kıldı.
Kaptan olarak seçilen Murat, karşısına ise rakip kaptan olarak Faruk Batuhan'ı belirledi. Böylece isim kaptanlık oyununda taraflarını belirledi.
Mavi Takım: Murat - Suna - Cemre - Batuhan - Yasin - Mustafa - Bahri
Kırmızı Takım: Faruk Batuhan - Ekin - Güzide - Açelya - Rıfat - Alican - Eda
ÖDÜL OYUNUNUN KAZANANI KİM OLDU?
MasterChef'te ödül oyunu, pek çok ürünü içerisinde barındırması dolayısıyla hayli zor anlar yaşattı. 11 farklı ürünü display olarak adlandırılan sunum tepsisi içerisinde içli köfte, satay ve pek çok ürün yer aldı. Faruk Batuhan ve Murat'ın kaptanlığındaki takımlar, ödül oyununda en iyi display sunumunu çıkarmaya çalıştı. Jüri üyelerinin çok küçük detaylara bakarak belirlediği ödül oyununda ürünler teker teker belirlendi.
Buna göre ödül oyununu kazanan takım 6-5'lik üstünlükle kırmızı takım oldu.
MASTERCLASS SÜRPRİZİ YAŞANDI
MasterClass ödülünde en iyileri belirleyen Mehmet Şef, Ekin ve Güzide'ye kendi isminin yazılı olduğu şef bıçaklarından hediye etti. Ancak, MasterClass'ta ödüller sadece bu kadarla kalmadı. Hamburger MasterClass'ını kazanan Cemre ile Galata Kulesi'nde hamburger yemeye giden 3 şef, Açelya'yı ise ceza MasterClass'ı olarak tavukçuya, kesim eğitimine gönderdi.
22. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA DÜELLO SÜRPRİZİ
MasterChef'in 22. yeni bölüm fragmanında düello sürprizi yaşandı. Düelloda kırmızı ve mavi takımdan isimler karşılıklı olarak mücadele verecek. 4 galibiyet alan oyunu kazanacak.
Eşleşen isimler ise şu şekilde;
Güzide-Suna
Alican-Cemre
Rıfat-Yasin
Murat-Ekin
Açelya-Fahri
Eda-Mustafa
Batuhan-F.Batuhan
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