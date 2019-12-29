28 Aralık yarı finalde MasterChef'ten kim elendi? MasterChef Türkiye finalistleri kimler oldu? İşte son 2'ye kalan isimler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarı final heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. MasterChef'in son bölümünde üç farklı yemek yapan yarışmacılar dakikalarla yarıştı. İlk oyunun ardından ikinci oyunda yarı finalistler Cemre, Güzide ve Alican, MasterChef'e girmelerini sağlayan yemekleri yaptı. Son oyunun da tamamlanmasıysa yarı finalde en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte, MasterChef'in 77. bölümünde yaşananlar.

EN AZ PUANI KİM ALDI?

Yarı final heyecanının yaşandığı MasterChef'te üç yarışmacı oyunlar sonrası şeflerden puanları aldı. İlk oyunda puan durumu şöyle gelişti;

Güzide 11 puan Alican 20 puan Cemre 24 puan aldı.

İkinci oyunda ise toplamda Cemre 47 Alican 40 Güzide 33 puana yükseldi.

Üçüncü oyun sonrası yarı finalden elenen isim belli olacak.

GÜZİDE GÖZYAŞLARINI TUTMADI

Eleme heyecanı devam ederken 2. oyun sonrası yarışmacı Güzide Mehmet Şef'in sorusunun ardından gözyaşlarını tutamadı. Modunun neden düşük olduğunu söyleyen yarışmacı kendisiyle ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle duygularına hakim olamadığını dile getirdi.