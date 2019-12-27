27 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz en fazla puanı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de 23 Aralık Pazartesi günü başlayan maraton cuma akşamı son buldu. Seda Sayan'ın da puanının etki ettiği yarışmada, haftanın 5. gün yarışmacısı Asuman Hanım misafirlerinin karşısına iddialı bir menü ile çıktı. Asuman Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan yarışmacılar haftanın birincisini belirledi. İşte, 27 Aralık Yemekteyiz kazananı.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz haftanın finalinde Asuman Hanım gün boyunca iddialı bir menü hazırlamak için mutfakta ter döktü. Seda Sayan'ın da puanlaması sonrası haftanın birincisi belli oldu.

Tanım bölümü sonrası haftanın beşincisi Asuman Hanım, haftanın dördüncüsü Göksu Hanım, haftanın üçüncüsü Ümit Bey oldu. 19 puanla Uygar Bey haftanın ikincisi olurken, 21 puanla haftanın birincisi Nuray Hanım oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI BU HAFTA KİMLERDİ?

Seda Sayan ile Yemekteyiz'in 23 27 Aralık haftası yarışmacıları şunlardı; Uygar Ekmekçi, Nuray Karalök, Göksu Ekinci, Ümit Pul, Asuman Akpınar'dı.