25 Temmuz TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde neler var?
Yayın akışı içerisinde yer alan program bilgileri ile merak konusu olan TRT Spor, 25 Temmuz 2019 tarihli yayın akışı ile araştırılmaya başlandı. İçerisinde birçok programı barındıran kanal, çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği canlı maç yayını ile gündemde yer alıyor. İşte, 25 Temmuz TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylı bilgiler
TRT Spor canlı yayın akışı günün araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz tarihli TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, 25 Temmuz tarihli canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Engelsiz Spor
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Futbol Ajandası
11:00 Spor Manşet
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler
12:45 Orhan Ayhan'la
13:15 Gündem Futbol
14:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"
15:15 Futbol Hazırlık Karşılaşması Özetler
15:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"
16:30 Transfer Günlüğü
17:30 Spor Akşamı
18:20 Spor Atlası
18:30 Spor Merkezi
19:55 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"
20:45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler
21:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"
22:00 Basın Merkezi
23:30 Spor Artı
00:00 Transfer Gündemi
02:00 2019 FINA Dünya Şampiyonası
04:45 Transfer Gündemi
06:45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
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