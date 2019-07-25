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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

25 Temmuz TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde neler var?

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25 Temmuz TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde neler var?

Yayın akışı içerisinde yer alan program bilgileri ile merak konusu olan TRT Spor, 25 Temmuz 2019 tarihli yayın akışı ile araştırılmaya başlandı. İçerisinde birçok programı barındıran kanal, çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği canlı maç yayını ile gündemde yer alıyor. İşte, 25 Temmuz TRT Spor canlı yayın akışı ve detaylı bilgiler

TRT Spor canlı yayın akışı günün araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 25 Temmuz tarihli TRT Spor canlı yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, 25 Temmuz tarihli canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Engelsiz Spor

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Futbol Ajandası

11:00 Spor Manşet

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler

12:45 Orhan Ayhan'la

13:15 Gündem Futbol

14:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"

15:15 Futbol Hazırlık Karşılaşması Özetler

15:30 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. "Tottenham - M.Unıted"

16:30 Transfer Günlüğü

17:30 Spor Akşamı

18:20 Spor Atlası

18:30 Spor Merkezi

19:55 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"

20:45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler

21:00 Futbol Hazırlık Karşılaşması "Trabzonspor - Hoffenheim"

22:00 Basın Merkezi

23:30 Spor Artı

00:00 Transfer Gündemi

02:00 2019 FINA Dünya Şampiyonası

04:45 Transfer Gündemi

06:45 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

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