25 Litre Belgesi Kanal D'de - 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
National Geographic, suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için yarının suyu projesi kapsamında, çektiği 25 Litre adlı belgesel Kana D izleyicileriyle buluşuyor. Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli 29 Eylül Pazar günü ekranda olacak. Peki, 25 Litre Belgesi saat kaçta yayınlanacak?
25 Litre Fragmanı yayında! 25 Litre belgeseli, geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.
Her gün sadece 25 litre su ile yaşamak zorunda olduğunuzu düşünün. Su krizi, dünyanın en büyük metropollerini tehdit ediyor. 25 Litre belgeseli; geleceğin İstanbul’unda olası bir susuzluğu ele alırken, günümüzde bu karanlık tabloyu değiştirmenin yollarını Gökhan Özoğuz rehberliğinde arıyor.
Gökhan Özoğuz'un anlatımını üstlendiği 25 Litre Belgeseli pazar saat 23.45'te Kanal D'de!
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