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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

23 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununda gerilim!

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23 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununda gerilim!

MasterChef'te dün akşam bir kişi elenerek hayallerine veda etti. Gerilim dolu anların yaşandığı MasterChef eleme gecesinde yarışmacılar, bir E-Ticaret şirketinin deposuna 50 kişilik yemek yaptı. Yapılan yemekler neticesinde alınan puan, MasterChef'in dokunulmazlık kazanan takımını belirledi. Gecenin sonunda ise eleme potasının son iki adayı daha belirlenerek 4 kişilik eleme gecesi başladı. Peki, 23 Eylül akşamı MasterChef'ten kim elendi? İşte, Mustafa'nın duygusal sözler sarf ettiği geceden bazı detaylar

MasterChef 23 Eylül akşamı dokunulmazlık ve eleme heyecanını bir arada yaşattı. Dokunulmazlık kazanarak kendi takımlarından bir kişinin gitmesine engel olmak isteyen takımlar, canla başla çalıştı. MasterChef'te elenen isim, 23 Eylül akşamı belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, elenen isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu bir E-Ticaret deposunda gerçekleşti. Toplam 50 kişiye yemek hazırlayan kırmızı ve mavi takım, karavana yemeklerini hazırlayarak puanlama yapacak 50 kişiye sundu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

Dakikalar ile yarışan kırmızı takım yarışmacılarından Eda bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Eda, eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini yazdı. 4. eleme adayı ise, yapılan oylamanın ardından Batuhan oldu. 

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan'ın yer aldığı eleme potasında, yapılmasını istenen yemek patlıcan kebabı oldu. Faruk Batuhan'ın ekmeklerini yere düşürmesi üzerine yeniden yaptığı eleme mücadelesinde, Mustafa ve Alican'ın yemekleri en çok beğenilen oldu. 

Elenen isim ise Faruk Batuhan olarak açıklandı.

MUSTAFA'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Yemeği en çok beğenilen Mustafa, şeflerden tam not aldı. Mustafa, birinci olduğuna çok fazla sevinemediğini belirterek şu ana kadar yarıştığı en iyi eleme potası olduğunu ve keyif aldığını vurguladı. Mustafa, birinci olmasının ardından tüm yarışmacılara sarılarak üzgün olduğunu söyledi.

KIVANÇ İLE SUNA ARASINDA GERİLİM DOLU DAKİKALAR

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet yaşandı. Oynanan takım oyunu sonrası Suna ve Kıvanç arasında süzme mercimek çorbası tartışması başladı.İkili arasında gerçekleşen tartışma stüdyoya gerginliğe neden oldu.

MEHMET ŞEF'TEN BOL GERİLİMLİ MASTERCLASS

MasterClass eğitimi almaya hak kazanan kırmızı takım, Mehmet Şef'in tekniklerini öğrendi. Mehmet Şef, aynı zamanda yarışmacılara gerilim dolu dakikalar yaşattı.

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