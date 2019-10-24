23 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi? Dokunulmazlık oyununda gerilim!

MasterChef 23 Eylül akşamı dokunulmazlık ve eleme heyecanını bir arada yaşattı. Dokunulmazlık kazanarak kendi takımlarından bir kişinin gitmesine engel olmak isteyen takımlar, canla başla çalıştı. MasterChef'te elenen isim, 23 Eylül akşamı belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, elenen isim ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu bir E-Ticaret deposunda gerçekleşti. Toplam 50 kişiye yemek hazırlayan kırmızı ve mavi takım, karavana yemeklerini hazırlayarak puanlama yapacak 50 kişiye sundu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, mavi takım oldu. Kırmızı takım yarışmacıları ise, bir kez daha bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

Dakikalar ile yarışan kırmızı takım yarışmacılarından Eda bireysel dokunulmazlığı kazandı.

Eda, eleme adayı olarak Mustafa'nın ismini yazdı. 4. eleme adayı ise, yapılan oylamanın ardından Batuhan oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mustafa, Batuhan, Alican ve Faruk Batuhan'ın yer aldığı eleme potasında, yapılmasını istenen yemek patlıcan kebabı oldu. Faruk Batuhan'ın ekmeklerini yere düşürmesi üzerine yeniden yaptığı eleme mücadelesinde, Mustafa ve Alican'ın yemekleri en çok beğenilen oldu.

Elenen isim ise Faruk Batuhan olarak açıklandı.

MUSTAFA'DAN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Yemeği en çok beğenilen Mustafa, şeflerden tam not aldı. Mustafa, birinci olduğuna çok fazla sevinemediğini belirterek şu ana kadar yarıştığı en iyi eleme potası olduğunu ve keyif aldığını vurguladı. Mustafa, birinci olmasının ardından tüm yarışmacılara sarılarak üzgün olduğunu söyledi.

KIVANÇ İLE SUNA ARASINDA GERİLİM DOLU DAKİKALAR

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, bir hafta daha yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet yaşandı. Oynanan takım oyunu sonrası Suna ve Kıvanç arasında süzme mercimek çorbası tartışması başladı.İkili arasında gerçekleşen tartışma stüdyoya gerginliğe neden oldu.

MEHMET ŞEF'TEN BOL GERİLİMLİ MASTERCLASS

MasterClass eğitimi almaya hak kazanan kırmızı takım, Mehmet Şef'in tekniklerini öğrendi. Mehmet Şef, aynı zamanda yarışmacılara gerilim dolu dakikalar yaşattı.