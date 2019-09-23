23-27 Eylül Temizlik Benim İşim Yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim yarışmacıları, 22 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında ekran karşısında olacak. Ceren, Hüseyin, Fidan, Eşya, Öznur büyük bir efor sarf edecek. Peki, Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir? İşte, 23-27 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim yarışmacıları, 23-27 Eylül tarihleri arasında merak uyandırıyor. Peki, Temizlik Benim İşim'de bu hafta yarışacak isimler kimler olacak? İşte, yarışmacılar hakkında bazı bilgiler
Hüseyin Boyraz, 24 yaşında ve teknikerdir. Ağır kanlı insanlara tahammül edemeyen Hüseyin Boyraz, eleştirileriyle rakiplerine zor anlar yaşatacağına inanıyor. Ankaralı olmaktan gurur duyan Hüseyin Boyraz, oyunlarıyla dikkat çekiyor.
Fidan Gürleyen, 25 yaşında ve ev hanımıdır. İddialı söylemleri ve net tespitleriyle rakiplerine kök söktürmeye hazırlanan Fidan Gürleyen, Temizlik Benim İşim'de iddiasını konuşturmaya hazırlanıyor.
Ayşe Aygün, 32 yaşında ve temizlik görevlisi.Kızının küçük yaşta geçirdiği hastalık nedeniyle temizlik takıntısı olan Ayşe Aygün, mikroplara karşı çok hassastır. Temizlik konusunda kendisine çok güvenen Ayşe Aygün, yarışmaya damga vurmaya geliyor.
Öznür Sarıgül, 30 yaşında ve ev hanımıdır. Kendisini neşeli ve eğlenceli biri olarak tanımlayan Öznur, yapacağı stratejik hamlelerle yarışmada başarılı olacağına inanıyor. Hızlı ve pratik olmakla övünen Öznur, hünerlerini sergilemek için hazır olduğunu belirtiyor.
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