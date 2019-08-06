211 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Aksiyon ve dram türündeki 211 filmi, beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. 2018 yapımı 211, hırsızların giriştiği bir banka soygununun ortasında kalan ikilinin başına gelenleri anlatıyor. Peki, 211 filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Yönetmenliğini York Alec Shackleton’un üstlendiği 211 filminin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr., Cory Hardrict, Ori Pfeffer, Amanda Cerny ve Sophie Skelton yer alıyor.
KONUSU
Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı soygunculardan oluşan korkusuz bir hırsız çetesini karşısında bulur. Hırsızların giriştiği bir banka soygununun ortasında kalan ikili, duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasızdır.
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