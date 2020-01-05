77. Altın Küre Ödülleri 5 Ocak 2020’de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Altın Küre’de 14’ü sinema, 11’i televizyon yapımı olmak üzere toplam 25 kategoride ödül verilecek. Dick Clark Productions tarafından HFPA ile işbirliği ile hazırlanan tören, NBC kanalından canlı yayınlanacak ve aynı anda 220’den fazla ülkeden takip edilebilecek. Peki, 2020 Altın Küre Ödül Töreni hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

Yıldızların bir araya geldiği Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni, canlı yayınla 5 Ocak Pazar’ı 6 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00’da ekrana gelecek.

ALTIN KÜRE TARİHİ

Altın Küre Ödülleri, her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen Amerikan ödülleridir. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen ödüller film endüstrisi için verilen önemli ödüllerdendir. Ödüller özellikle 1996'tan sonra önem kazanmıştır, bunun nedeni de HFPA'nın NBC adlı televizyon kanalıyla yaptığı anlaşmadır. Oscar ve Grammy'den sonra üçüncü en çok izlenen ödül törenidir. Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul edilir. Ödüller, 86 film eleştirmenin oylarına göre verilir.