20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada haftanın kazananı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 300. bölümüyle 20 Aralık Cuma akşamı final bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Haftanın finalinde yarışmacılar Ayşe Hanım ve kayınvalidesinin evine konuk oldu. Ayşe Hanım'ın yaptıkları yemeklere puan veren yarışmacılar haftanın birincisini belirledi. İşte, 20 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

16 Aralık Pazartesi günü bir haftalık yemek mücadelesine başlayan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacıları, haftanın son gününde yarışmacı Betül Hanım'a misafir oldu. 15 bin TL değerindeki para ödülüne sahip olmak için Ayşe Hanım konuklarının karşısına iddialı bir menü ile çıktı.

Kayınvalidelerin tadım bölümü sonrası sunucu Zuhal Topal en çok puanı alarak birinci olan ismi açıkladı.

Bu hafta tüm yarışmacılardan en fazla puan alarak 15 Bin TL'nin sahibi olan isim Merve Hanım oldu.