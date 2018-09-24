19 numaralı Miss Turkey 2018 adayı Lale Zuzanna Onuk kimdir?
Miss Turkey 2018’in 20 finalistinden biri de Lale Zuzanna Onuk oldu. 250'den fazla adayın başvurduğu yarışmada finale kadar kalmayı başaran Lale Zuzanna Onuk, Polonya'nın en büyük özel üniversitelerinden birinde eğitimini sürdürüyor. 19 numaralı Miss Turkey 2018 adayı Lale Zuzanna Onuk hakkında diğer bilgileri derledik.
Binlerce kişinin büyük merak ve heyecanla beklediği Miss Turkey 2018 finalistleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Jüri üyeleri, yüzlerce isim arasından 20 aday seçti. İsimler açıklanır açıklanmaz Miss Turkey 2018 takipçileri güzellerin kimler olduğu araştırmaya başladı. 20 adaydan biri de Lale Zuzanna Onuk.
Miss Turkey 2018'de 19. numaralı yarışmacı Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumlu. 20 yaşındaki güzellik kraliçesi adayı Lale Zuzanna 1,80 boyunda. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi.
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