19 Kasım’da başlıyor
Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı ‘Azize’nin yayın tarihi belli oldu.
KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Azize”nin yayın tarihi açıklandı. Başrollerini Hande Erçel ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı dizi, 19 Kasım Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.
Yapımcılığını Süreç Film’in, yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek gibi ünlü isimler de var. Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı dizi, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alıyor.
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