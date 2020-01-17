17 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? İşte haftanın kazananı
Hafta içi her gün ekranlara gelen Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın birincisi cuma akşamı belli oldu. Sunucu Kadir Ezildi'nin puanının da etkili olduğu finalde, yapılan puanlama sonrası Temizlik Benim İşim 17 Ocak kazananı ilan edildi. Peki, 17 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Ödülü hangi yarışmacı aldı? İşte, 17 Ocak 2020 Temizlik Benim İşim kazananı ve son bölümde yaşananlar.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim yarışmasında haftanın finali 17 Ocak Cuma akşamı gerçekleşti. Bir hafta boyunca en yüksek puanı almak için mücadele veren yarışmacılardan bir isim, Kadir Ezildi'nin ve rakiplerinden de aldığı oylar sonucunda haftanın birincisi olarak para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, bu hafta Temizlik Benim kazananı kim oldu? İşte, 17 Ocak Temizlik Benim İşim birincisi...
TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ
Temizlik Benim İşim haftanın finali Neşe Muşdal'ın evinde gerçekleşti. Yarışmacının mücadelesi sonrası birinci belli oldu Kadir Ezildi'nin puanları sonrasında 17 Ocak Temizlik Benim İşim haftanın kazananı Birsel Hanım oldu.
Haftanın sonuncusu Meryem Hanım olurken, dördüncü Neşe Hanım, üçüncü Cansu Hanım, oldu.
Birinci olan Birsel Hanım böylece para ödülünü almaya hak kazandı.
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