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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.09.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

17 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi? İşte, son bölümde veda eden isim!

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17 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi? İşte, son bölümde veda eden isim!

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Kimin eleneceği, gecenin ilerleyen saatlerinde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli olduğu MasterChef'te, yeni bölüm için ise bir sürpriz yer aldı. Peki, MasterChef'te dün akşam kim elendi? İşte, eleme adayları ve veda eden isim hakkında detaylı bilgiler

MasterChef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Eleme adaylarının gecenin sonunda hünerlerini gösterdiği yarışmada, bir kişi hayallerine veda etti. Osmanlı Mutfağı'ndan seçkilerin yer aldığı gecede, mavi ve kırmızı takımdan birisi elemeden kurtuldu. Kalan takım ise hazırladıkları tabak ile dokunulmazlık alabilmek için mücadele etti. İşte, 17 Eylül akşamı MasterChef'te kim elendi sorusunun cevabı

EN İYİ TABAK MAVİ TAKIMIN

MasterChef'te 17 Eylül Salı akşamı bir yarışmacı hayallerine veda etti. Mücadele ve eforun yüksek olduğu gecede, Osmanlı Mutfağı konseptiyle yarışan kırmızı ve mavi takım, en iyi tabaklarını hazırlayabilmek için takım olarak gayret gösterdi. 

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi tabağı hazırlayan ekip, mavi takım oldu. 

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Kırmızı takımın kaybetmesinin ardından dokunulmazlık mücadelesi başladı. Danilo Zanna'nın hazırladığı Tavuk Salata tabağına en yakında tabağı hazırlayan Ekin, dokunulmazlığı elde ederek bir kişinin adını söyleme hakkı kazandı. 

Ekin, takımda kulis yaptığını ve arkadan iş çevirdiğini ifade ettiği Eda'nın adını söyledi. Tüm takımın oy vererek belirlediği diğer eleme adayı ise Orhan oldu.

Böylece eleme adayları mavi takımdan Suna ve Mustafa, kırmızı takımdan ise Orhan ve Eda olmuş oldu. 

Gecenin sonunda elenmemek için mücadele eden 4 isimden Orhan, en kötü tabağı hazırlayarak yarışmaya veda etti. 

YENİ BÖLÜMDE HAKAN SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz senenin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan ve Survivor'da da yarışma şansı yakalayan Hakan, Somer şefe yardım için yeni bölümde MasterChef mutfağına girdi. MasterClass ödülü heyecanının yaşandığı gecede Hakan, Somer şefin yardımcısı oldu.

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