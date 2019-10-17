17 Ekim Bein Sports Haber canlı yayın akışı!
Bein Sports canlı yayın akışı içerisinde yer alan bilgilere göre 17 Ekim tarihinde özel röportajlar, canlı bağlantılar, süper lige dair maç özetleri yer alacak. Peki, 17 Ekim tarihli Bein Sports Haber canlı yayın akışı içerisindeki program listesi neler olacak? İşte, 17 Ekim Bein Sports Haber yayın akışı hakkında bazı bilgiler
Bein Sports 17 Ekim yayın akışı içerisinde yer alan program listesine göre özel röportajlar büyük bir ağırlığa sahip olacak. İşte, 17 Ekim Perşembe gününün Bein Sports Haber canlı yayın akışı hakkında bazı bilgiler
17 EKİM BEİN SPORTS CANLI YAYIN AKIŞI
09:00 Sabah Haberleri
10:00 Kadın Haberleri
10:15 Özel Röportaj: A.Epureanu
10:30 Süper Lig Maç Özetleri
11:00 Haber
11:30 Özel Röportaj: Fatih Öztürk
12:00 Ekonomi Haberleri
12:15 Serie A Haftanın Golleri
12:30 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Haber
14:00 Kadın Haberleri
14:15 Ligue 1 Haftanın Golleri
14:30 TFF 1.Lig Maç Özetleri
15:00 Tüm Sporlar
15:30 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Haber
16:30 Özel Röportaj: Fatih Öztürk
17:00 Canlı Bağlantı: Beşiktaş
17:15 Eski Dostlar: D.Kuyt
17:30 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Tüm Sporlar
18:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
19:00 Kadın Haberleri
19:15 Vay Bee
19:30 Özel Röportaj: Şeyma Ercan
19:45 Özel Röportaj: F.Muslera
20:00 Haber
20:30 Özel Röportaj: E.Crivelli
20:45 Özel Röportaj: A.Epureanu
21:00 Sosyal Medya
21:15 Altay - Bursaspor
23:00 Sosyal Medya
23:15 Yayın Fırtınası
23:30 Gazi Koşusu Belgeseli
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