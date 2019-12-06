17 Aralık’ta başlıyor

Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan “House M.D.”nin uyarlaması olan dizi, 17 Aralık Salı akşamı izleyici ile buluşacak. Senaryo uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt’un yaptığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor.