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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?

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16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?

Temizlik Benim İşim yarışmasının 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları belli oldu. Yine birbirinden iddialı kişilerin ciddi eforlar sarf edeceği 16-20 Eylül Temizlik Benim İşim Yarışmacıları, 4 kadın ve 1 erkekten oluşacak. İşte, Hamide, Sunay, Serkan, Türkan ve Asiye'nin yarışacağı 16-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler

Temizlik Benim İşim'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları belli oldu. Hamide Atar, Sunay Aslan, Serkan Semint, Türkan Değirmenci, Asiye Senem Koç, Temizlik Benim İşim'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler

Hamide Atar 37 yaşında ve esnaf. Tatlı dili, eleştirmeyi seven yapısı, temizlik tutkusu  ve rekabetçi kişiliği artıları olsa da haşerelerden korkması onu zayıflatıyor.

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir


Sunay Aslan 32 yaşında ve ev hanımı. Yüzeysel temizlikte hiç hoşlanmayan, eşyalarda parmak izi görmekten hiç haz etmeyen Sunay Hanım, Temizlik Benim İşim’e renk katacağa benziyor.

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

Serkan Semint 25 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi. Neşeli, sempatik ve sıcakkanlı yapısı, ablasından devraldığı temizlik saplantısı ve Türkülere yatkın güzel sesiyle Temizlik Benim işimde boy göstermeye geliyor.

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

Türkan Değirmenci 57 yaşında ve gündelikçi. Aslen Adapazarlı olan Türkan hanım 4 çocuk ve 2 torun sahibi. 18 senedir evlere temizliğe giden Türkan Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vurmaya geliyor.

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

Asiye Senem Koç 24 yaşında ev hanımı. Kendisini, sinirli, agresif ve hiçbir şeyi beğenmeyen olarak tanımlayan Asiye Hanım, Temizlik Benim İşim’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağa benziyor.

16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir

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