16 Eylül-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları kimdir?
Temizlik Benim İşim yarışmasının 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları belli oldu. Yine birbirinden iddialı kişilerin ciddi eforlar sarf edeceği 16-20 Eylül Temizlik Benim İşim Yarışmacıları, 4 kadın ve 1 erkekten oluşacak. İşte, Hamide, Sunay, Serkan, Türkan ve Asiye'nin yarışacağı 16-20 Eylül Temizlik Benim İşim yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
Temizlik Benim İşim'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları belli oldu. Hamide Atar, Sunay Aslan, Serkan Semint, Türkan Değirmenci, Asiye Senem Koç, Temizlik Benim İşim'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları hakkında detaylı bilgiler
Hamide Atar 37 yaşında ve esnaf. Tatlı dili, eleştirmeyi seven yapısı, temizlik tutkusu ve rekabetçi kişiliği artıları olsa da haşerelerden korkması onu zayıflatıyor.
Sunay Aslan 32 yaşında ve ev hanımı. Yüzeysel temizlikte hiç hoşlanmayan, eşyalarda parmak izi görmekten hiç haz etmeyen Sunay Hanım, Temizlik Benim İşim’e renk katacağa benziyor.
Serkan Semint 25 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi. Neşeli, sempatik ve sıcakkanlı yapısı, ablasından devraldığı temizlik saplantısı ve Türkülere yatkın güzel sesiyle Temizlik Benim işimde boy göstermeye geliyor.
Türkan Değirmenci 57 yaşında ve gündelikçi. Aslen Adapazarlı olan Türkan hanım 4 çocuk ve 2 torun sahibi. 18 senedir evlere temizliğe giden Türkan Hanım, Temizlik Benim İşim’e damga vurmaya geliyor.
Asiye Senem Koç 24 yaşında ev hanımı. Kendisini, sinirli, agresif ve hiçbir şeyi beğenmeyen olarak tanımlayan Asiye Hanım, Temizlik Benim İşim’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olacağa benziyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle