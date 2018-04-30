15 çocuklu Urfalı yarışmacı salonu kahkahaya boğdu
ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına Urfalı yerel sanatçı Sait Emektar katıldı.
Sunucu Murat Yıldırım yarışmacının "Külfetim geniş" cümlesinin üzerine kaç çocuğu olduğunu sordu. Yarışmacı Emektar "Hazır ve nazır 15 çocuğum var" dedi. Üstelik yarışmacı 5 çocuğunun da vefat ettiğini söyledi.
Yıldırım, 15 çocuğu olduğunu öğrenince Emektar'a çocuklarının ismini ezbere sayıp sayamayacağını sordu. Sayabileceğini söyleyen Emektar, çocuklarının ismini sayarken Murat Yıldırım 'Nasıl olsa bilmiyoruz' diyerek el salladı.
İkili arasındaki diyalog salondakileri kahkahaya boğdu.
Emektar, yarışmadan bin TL kazandı.
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