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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.01.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

14 yıl aradan sonra 1 Şubat’ta vizyonda

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İlk filmi bundan 14 yıl önce vizyona giren Organize İşler, yıllar boyunca dillere pelesenk olan replikleri ve unutulmaz sahneleriyle Türk Sineması’nın kült filmleri listesinde haklı bir yer edinmişti. 14 yıl sonra heyecan dolu bir hikaye ile yeniden beyazperdede yer alacak olan Organize İşler Sazan Sarmalı, Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyona sahip filmlerinden olarak 1 Şubat Cuma günü vizyona giriyor.

Sinema sektörünün ve sinemaseverlerin büyük merakla beklediği “Organize İşler Sazan Sarmalı” filminin ön satıştaki biletlerine halktan büyük ilgi var.

Yılmaz Erdoğan’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler – Sazan Sarmalı” kadrosu ile göz dolduruyor.

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Organize İşler - Sazan Sarmalı filminin başrolünde ise Yılmaz Erdoğan’ın yorumuyla İSTANBUL var.

FİLMİN KONUSU

İstanbul şehrinde Organize İşler tam gaz devam etmektedir.

Sazanlar yem peşinde, oltalar Asım Noyan ve ekibinin elinde, daha büyük balıklar ise bu ekibin peşindedir ve bu sefer darbe hiç beklenmedik yerden gelir : Asım’ın biricik kızı Nazlı dolandırılır.

Dolandırıcılar kralının kızı dolandırılır ise ne olur? Nazlı babasını organize işlerden caydırmak isterken, kendisi mi sazan sarmalına takılmıştır ?

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