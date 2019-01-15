14-18 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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15.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

14-18 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

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14-18 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz’in macerası kaldığı yerden devam ediyor. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği Yemekteyiz’de her hafta bambaşka isimler mücadele ediyor. Peki, 14-18 Ocak Yemekteyiz yarışmacıları kimler? İşte, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları…

Yemekteyiz yarışması hem formatı hem de yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki geleneksel lezzetlerin de tanıtıldığı Yemekteyiz’de birbirinden ilginç anlar yaşanabiliyor. Peki, hafta içi her gün 15.15’te izleyici karşısına çıkan Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?

14- 18 OCAK YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

YELİZ ODABAŞ KİMDİR?

Yemekteyiz’in bu haftaki ilk yarışmacısı Yeliz Odabaş oldu. Aslen Artvinli ve 37 yaşında olan Yeliz Odabaş’ın 2 çocuğu var. Genç yaşlarda çalışma hayatına atılan Yeliz Hanım, satış sorumlusu olarak çalışıyor.

AYŞEGÜL KILIÇ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 15 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı Ayşegül Kılıç oldu. 28 yaşında ve yatırım uzmanı. Aslen Diyarbakırlı olan Ayşegül Kılıç, kendisini tanıttığı anlarda en büyük tutkusunun yemek yapmak, müzik dinlemek ve tenis olduğunu söyledi.

SEFER ONURSAL KİMDİR?

Yemekteyiz'de hünerlerini sergileyecek olan Sefer Onursal, turizmci ve 53 yaşında. Yarışmanın ilk günün diğer yarışmacıları bir hayli zorlayan Sefer Onursal’ın menüsü merakla bekleniyor.

MERYEM DÜNDAR KİMDİR?

Aslen Maraşlı olan Meryem Dündar, 54 yaşında. 3 çocuk annesi olan Meryem Hanım bir dönem çalışmış olsa da aslında ev hanımı. Mutfak tecrübesine güvenen Meryem Hanım boş zamanlarında dikiş nakış kurslarına gidiyor.

SİBEL KIRLI KİMDİR?

5 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Sibel Kırlı, 43 yaşında. Daha önce hiç çalışmadığını söyleyen Sibel Kırlı, kendini alışveriş tutkunu olarak tanımlıyor.

 

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