13 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte Zuhal Topal'la Sofrada yarışması haftanın kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen FOX TV'nin ilgi gören yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada ekranlara haftanın finali ile geldi. 13 Aralık Cuma akşamı yayınlanan son bölümde gelinler ve kayınvalideler yarışmacı Didem Hanım'ın evine misafir oldu. Didem Hanım'ın yaptıkları yemeklerin tadına bakan yarışmacılar, tadım bölümü sonrası puanlama bölümüne geçti. Peki, büyük ödül kimin oldu? İşte, 295. bölümde Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın birinci olan ismi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen yarışmada, Didem Hanım cuma akşamı iddialı menüsü ile konuklarını ağırladı. Didem Hanım final akşamı arabaşı çorbası, altüst böreği, başemel soslu karnabahar, testi kebabı, bademli pilav, gavurdağı salatası, kadayıf sarma menüsünü hazırladı.

Yemeklerin tadına bakan kayınvalideler puanlarını verdi. Tüm kayınvadelerden en yüksek puanı alan Gamze Yalçın Yılmaz Hanım bu haftanın birincisi oldu. Gamze Hanım 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazandı.

HAFTANIN PUAN DURUMU

Didem Üçel Erkem haftanın beşincisi, Şirin Güneş haftanın dördüncüsü, Özde Kaya haftanın üçüncüsü, Büşra Tekin haftanın ikinci oldu.

En yüksek puanı alan Gamze Yalçın Yılmaz ise haftayı birincilikle tamamladı.