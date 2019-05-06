11 Mayıs’ta başlıyor
KANAL D’nin merakla beklenen yarışması “Benimle Söyle”nin yayın tarihi belli oldu. Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın üstlendiği şarkı yarışma programının ilk bölümü 11 Mayıs’ta ekrana gelecek.
Yarışmanın 100 kişiden oluşan jürisinde Ferman Akgül, Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Orçun Sünear, Metin Arolat, Nikki Wild, Sinem-Didem Balık, Yelda Kırçuval, Su Doğan, Çağatay Akman, Genco Ecer gibi ünlü isimler yer alacak. Jüriye ünlü oyuncu Birce Akalay başkanlık yapacak.
“Benimle Söyle”, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.
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