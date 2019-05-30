10. sezonu Mars’ta çekeceğiz
“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekibi, dizinin sezon finalini önceki akşam Watergarden Kaşıbeyaz’da verilen iftar davetinde hep birlikte izledi.
Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin uzun yıllar devam edeceğini söyledi: “139’uncu bölümün sonuna geldik. Dünyanın her yerinde çok önemli bir sayı bu. Bütün ekibin büyük emeği var. Ben en başından beri projenin bu kadar başarılı olacağını biliyordum, daha çok uzun yıllar daha devam edecek bu iş.”
Dizinin diğer başrol oyuncusu Tarık Ünlüoğlu da “Mars’a bilet aldık, 10’uncu sezonu orada çekeceğiz” diye espri yaptı.
Omzundan ameliyat olan ve kol askısı kullanan Hüseyin Avni Danyal da yemekteydi.
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