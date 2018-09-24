10 numaralı Miss Turkey 2018 adayı Roda Irmak Kalkan kimdir?
Miss Turkey 2018’in finalistlerinden biri de Roda Irmak Kalkan oldu Renkli gözleri ve uzun saçlarıyla oldukça alımlı görünen Roda Irmak Kalkan, 10 numarayla jüri karşısına çıkacak. Peki, 10 numaralı Miss Turkey 2018 adayı Roda Irmak Kalkan kimdir?
Binlerce kişinin büyük merak ve heyecanla beklediği Miss Turkey 2018 finalistleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Jüri üyeleri, yüzlerce isim arasından 20 aday seçti. İsimler açıklanır açıklanmaz Miss Turkey 2018 takipçileri güzellerin kimler olduğu araştırmaya başladı. 18 yaşındaki Roda Irmak Kalkan hem yüz güzelliği hem de fiziğiyle sosyal medyada en çok konuşulan finalistlerden biri oldu. İstanbul'da doğan 1.72 boyundaki güzel İtalya'da siyaset bilimi okuyor.
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