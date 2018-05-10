10 Mayıs tarihli Atv yayın akışı! Atv'de bugün ne var?
Atv yayın akışı Akhisarspor Fenerbahçe maçı nedeniyle değiştirildi. Perşembe günü dizisi olan Kanatsız Kuşlar’ın yayın akışından çıkartılması dizi takipçilerinin gözünde kaçmadı. 10 Mayıs tarihli Atv yayın akışı!
ATV yayın akışındaki değişiklik kanal takipçilerinin gözünden kaçmadı. Dizi, yaşam, haber ve spor programlarına akışında yer veren ATV’nin 10 Mayıs tarihli yayın akışı Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle değiştirildi, bu nedenle Kanatsız Kuşlar dizisinde kısa bir ara verildi. Peki, 10 Mayıs ATV yayın akışı içerisinde hangi programlar yer alıyor? İşte, ATV ekranlarında 10 Mayıs canlı yayın akışı içerisinde yer alan bilgiler...
10 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
Son Durak
Saat: 00:15 - 01:20 (65 dakika) c
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Kanatsız Kuşlar
Saat: 01:20 - 03:50 (150 dakika)
Özet: Bir yudum mutluluk için çırpınan insanların öyküsü...
Aşk ve Mavi
Saat: 03:50 - 06:45 (175 dakika)
Özet: Bütün engellere rağmen aşklarından vazgeçmeyen iki gencin öyküsü...
Beni Bırakma
Saat: 06:45 - 08:00 (75 dakika)
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika)
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)
Özet: Sorunlarına çözüm bulmak isteyen ya da çaresiz kalan insanlar Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çalıyor.
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika)
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika)
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:45 (45 dakika) c
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Kupa Günlüğü
Saat: 19:45 - 20:30 (45 dakika)
Özet: Büyük takımların zorlu kupa mücadelesi...
T.M. Akhisarspor - Fenerbahçe
Saat: 20:30 - 22:35 (125 dakika)
Özet: Ziraat Türkiye Kupası final maçı ekrana geliyor.
Kupa Töreni
Saat: 22:35 - 23:20 (45 dakika)
Özet: Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım kazandı?
23:20Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
Saat: 23:20 - 00:30 (70 dakika)
Özet: Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru'da her hafta İslam tarihinden farklı bir konuya yer veriliyor.
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