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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.03.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

10 bin kilometre mesafede döner keyfi! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

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10 bin kilometre mesafede döner keyfi! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'un 4 Mart akşamı yayınlanan bölümünde ödül ve sembol oyunu heyecanı vardı. Ödül oyununda Yunan takımı ile başa baş bir mücadele gösteren Türk takımı, sembol oyununda ise kendi içlerinde mücadele verdi. Yağmur yağışının etkisini arttırdığı adada, barakalarda ise gergin anlar hakimdi. Peki, Survivor'un ödül oyununu kim kazandı? İşte, evlerinden yaklaşık 10 bin kilometre mesafede döner keyfini tatma hakkını kazanan takım hakkında bazı bilgiler

Survivor sembol oyununda son model bir bilgisayar için mücadele eden Türk takımı, ödül oyununda ise içerisinde yüksek kalori değeri barındıran döner için mücadele verdi. Yunan takımıyla başa baş bir mücadele yaşayan Türk takımı, ödül oyunu için çok çetin bir mücadele örneği gösterdi. İşte, ödül oyununu kazanan takım ve detaylar

SEMBOL OYUNUNDA ÇEKİŞMELİ DAKİKALAR

Son model bir bilgisayar ve sembol için yarışan yarışmacılar, heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

Erkekler eşleşmesindeki çekişmeli mücadelede Hakan ve Hikmet final aşamasına kaldı. Final aşamasında erkekler mücadelesinin kazanan tarafı Hakan oldu.

Kadınlar arasındaki eşleşmede ise final etabına Büşra ve Ecem kaldı. Sembolün sahibi Büşra oldu.

ADAYI SEL GÖTÜRDÜ

Türk ve Yunan takımları etkisini arttıran yağmurun altında geceyi geçirmeye çalıştı. Yağmurun şiddetlenmesinin üzerinde bazı yarışmacılar önlem almaya çalışsa da başarısız oldu. Türk kadın yarışmacılar ise erkeklerin sağlam barakada yattığını kast ederek nezaketsizlik yaptığını ifade etti.

ÖDÜL OYUNUNDA DÖNER KEYFİ 

Patates, kola ve et döner içeren döner menüsü için savaşan yarışmacılar, büyük bir mücadele verdi. Yarışmacılar, su parkurunda puan alabilmek için büyük efor sarf etti.

1-0 Vasilis
1-1 Sude
2-1 Okay
2-2 Katherina Dalaka
3-2 Spiros
4-2 Dimitra
4-3 Hikmet
4-4 Seda
5-4 Hakan
5-5 Katherina Dalaka
6-5 Atakan
6-6 Dimitra
7-6 Panagiotis
7-7 Seda
8-7 Hikmet
9-7 Sude
10-7 Seda

Ödül oyununu Türk takımı kazandı.

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