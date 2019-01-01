Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? 1 Ocak Atv yayın akışı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
01.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? 1 Ocak Atv yayın akışı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? 1 Ocak Atv yayın akışı

Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in Atv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? İşte, Atv yayın akışında yer alan programlar

Bazı kanallar yılbaşı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti. Değişiklik yapılan programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Son olarak 30 Aralık'ta izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak 2019 Salı günü ekranlardaki yerini almayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak gününde Müge Anlı yeni bölümle televizyonda bulunmayacak. Atv’nin haftalık yayın akışına göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

1 OCAK YAYIN AKIŞI

Titanik
Saat: 00:30 - 03:40 (190 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Büyük bir törenle ilk seferine uğurlanan Titanik yolcu gemisinin hazin sonu...

Benimle Evlenir Misin?
Saat: 03:40 - 05:20 (100 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?

Brooklyn
Saat: 05:20 - 07:05 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Brooklyn'e taşınan Eilis'in başına gelen olaylar...

Benimle Evlenir Misin?
Saat: 07:05 - 08:00 (55 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?

Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...

Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar
Saat: 10:00 - 11:25 (85 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Yarışları bırakan Dusty, yangın söndürme ekibine katılır.

Rio
Saat: 11:25 - 13:00 (95 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Türünün son örneği olan iki papağanın maceraları...

Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.

Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...

Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...

ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Marslı
Saat: 20:00 - 22:55 (175 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Öldü sanılarak Mars'ta bırakılan bir astronotun hayatta kalma savaşı...

Godzilla
Saat: 22:55 - 01:30 (155 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Efsane yaratık Godzilla intikam için harekete geçiyor.

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