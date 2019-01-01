Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? 1 Ocak Atv yayın akışı
Gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in Atv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yok mu? İşte, Atv yayın akışında yer alan programlar
Bazı kanallar yılbaşı nedeniyle yayın akışında değişikliğe gitti. Değişiklik yapılan programlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert oldu. Son olarak 30 Aralık'ta izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Ocak 2019 Salı günü ekranlardaki yerini almayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak gününde Müge Anlı yeni bölümle televizyonda bulunmayacak. Atv’nin haftalık yayın akışına göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ocak Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
1 OCAK YAYIN AKIŞI
Titanik
Saat: 00:30 - 03:40 (190 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Büyük bir törenle ilk seferine uğurlanan Titanik yolcu gemisinin hazin sonu...
Benimle Evlenir Misin?
Saat: 03:40 - 05:20 (100 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?
Brooklyn
Saat: 05:20 - 07:05 (105 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Brooklyn'e taşınan Eilis'in başına gelen olaylar...
Benimle Evlenir Misin?
Saat: 07:05 - 08:00 (55 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Nedimelik yaparak herkesi mutlu eden Jane, sürekli ertelediği kendi mutluluğunu bulabilecek mi?
Kahvaltı Haberleri
Saat: 08:00 - 10:00 (120 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmeleri ve gazetelerden başlıklar bu programda...
Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar
Saat: 10:00 - 11:25 (85 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Yarışları bırakan Dusty, yangın söndürme ekibine katılır.
Rio
Saat: 11:25 - 13:00 (95 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Türünün son örneği olan iki papağanın maceraları...
Gün Ortası
Saat: 13:00 - 14:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmelere yer veriliyor.
Beni Bırakma
Saat: 14:00 - 16:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanan insanların öyküsü...
Esra Erol'da
Saat: 16:20 - 19:00 (160 dakika) c
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle veya neşesiyle hayata dair öyküler...
ATV Ana Haber
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye'nin ve dünyanın politika, ekonomi ve kültür-sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Marslı
Saat: 20:00 - 22:55 (175 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Öldü sanılarak Mars'ta bırakılan bir astronotun hayatta kalma savaşı...
Godzilla
Saat: 22:55 - 01:30 (155 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Efsane yaratık Godzilla intikam için harekete geçiyor.
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