Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi birinci bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi’ye hayat vereceği Kuruluş Osman'ın yayın tarihini merak edenler, internette, "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman birinci bölüm ne zaman? Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
Uzun süredir çekimleri devam eden ve oyuncu kadrosu yapımcısı tarafından henüz açıklanmayan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ele alınacağı ve izleyicilerin heyecanla beklediği dizinin tanıtım fragmanlarına, seyircileri meraklandıran anlar damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman hangi gün var? Kuruluş Osman ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilen o konular hakkında detaylı bilgiler.
KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu.
Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçileceği düşünülüyor.
Bu bilgiler doğrultusunda Kuruluş Osman'ın, 21 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlaması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 2. TANITIM FRAGMANI ÖZETİ
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanında, dikkat çeken anlar yaşandı. Fragmana, Burak Özçivit'in topluluk karşısında söylediği şu sözler damga vurdu;
"Beylerim, malalarım. Nicedendir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün... Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz bize yeter!
İmdi! Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi! Şahadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazma vaktidir! İmdi! Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız!"
OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?
Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"
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