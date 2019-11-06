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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tchibo Dünyası
06.11.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi birinci bölüm ne zaman?

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman dizisi birinci bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan ve oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi’ye hayat vereceği Kuruluş Osman'ın yayın tarihini merak edenler, internette, "Kuruluş Osman bu akşam var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman birinci bölüm ne zaman? Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Uzun süredir çekimleri devam eden ve oyuncu kadrosu yapımcısı tarafından henüz açıklanmayan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun ele alınacağı ve izleyicilerin heyecanla beklediği dizinin tanıtım fragmanlarına, seyircileri meraklandıran anlar damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman hangi gün var? Kuruluş Osman ilk bölüm tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilen o konular hakkında detaylı bilgiler.

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu.

Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçileceği düşünülüyor.
Bu bilgiler doğrultusunda Kuruluş Osman'ın, 21 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlaması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN 2. TANITIM FRAGMANI ÖZETİ

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanında, dikkat çeken anlar yaşandı. Fragmana, Burak Özçivit'in topluluk karşısında söylediği şu sözler damga vurdu;

"Beylerim, malalarım. Nicedendir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün... Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz bize yeter!

İmdi! Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi! Şahadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazma vaktidir! İmdi! Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız!"

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"

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