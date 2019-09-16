Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonda yayın hayatına ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncuların dahil olduğu dizi ile ilgili sızan ilk bilgiler arasında yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon da ne zaman yayınlanacağı belli oldu mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu ve yeni sezonda yayınlanacak ilk fragman beklenirken, dizinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezon Eylül ayının son haftasında ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezon da aynı şekilde Eylül ayının son haftalarına doğru ekranlara gelmesi bekleniyor.
Konu hakkında kanaldan resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen dizinin resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı;
#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz 5.Sezonu ile Yakında @atvcomtr 'de. #edho pic.twitter.com/jHcpUqQsYD— Eşkiyatv (@eskiyatv) 3 Eylül 2019
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla birlikte asıl düşmanına bir daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Zeki Sivri yaptığı planların üstüne hiç beklemediği bir son ile karşı karşıya kalmış, Hızır Çakırbeyli'nin onu yakalaması ile kurduğu planlar alt üst olmuştu.
Dizinin final sahnesinde ise Ömür ve İlyas sözlenerek dizinin 4. sezonu final yapmıştı
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