Survivor 2019'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Küba'ya kimler gidecek?
Survivor 2019'un dün akşam yayınlanan 92. bölümünde, oynanan ödül oyununda takımlar Küba ödülü kıyasıya bir mücadele verdiler. Her iki takımın da çok arzuladığı ödül için parkurda nefesleri kesen bir yarış vardı. Peki, Survivor 2019'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Küba'ya kimler gidecek?
Türkiye- Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un dün akşamki 92. bölümünde Küba seyahati için ödül oyunu oynandı. Oyunda siyah ve beyaz takım best ofa kaldı. Gecenin sonunda bu muhteşem ödülü kimin kazandığı belli oldu. İşte, Survivor'da dün akşam yaşananlar...
Survivor'da Küba ödülü için kıran kırana bir mücadele vardı. Nefesleri kesen heyecan dolu oyun sonunda kazanan 10-8 skorla beyaz takım oldu ve Küba'ya gitmeye hak kazandı.
93. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Survivor 2019'un 93. bölümü çarşamba saat 20.00'da TV8'den olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, Survivor Türkiye Yunanistan'ın 93. bölüm tanıtımı televizyonseverlerle paylaşıldı.
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