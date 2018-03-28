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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

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Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Güne başlamak için uyanıp yüzünüzü yıkamak için banyoya gittiğinizde bir bakarsınız ki göz kapağınızın hemen yanında küçük beyaz bir sivilceye benzeyen bir şey çıkmış. Panikle sorarsınız: “Bu da ne böyle?” Ancak bu çok da büyütülecek bir problem değildir. Milia adı verilen bu beyaz noktalar aslında oldukça yaygındır ve eğer ciddi bir tipiyle karşı karşıya değilseniz bazı cilt bakım ürünleriyle tedavi edilebilir.

Bu beyaz noktalara neden olan şey nedir?

Milialar, keratinle dolu küçük şişliklerdir. Cildiniz doğal yollardan pul pul dökülme yeteneğine sahip olmadığından bazen bu birikimler böyle beyaz noktaların oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar özellikle uzun sure güneşe maruz kalmanın milia oluşumunda büyük etkisi olduğunu söylüyor. Diğer nedenlerden biri de makyaj ve cilt bakım ürünlerinden kalan fazlalıkların tıkanıklıklar oluşturmasıdır.

Milialar cilt türüne ve yaşa bakılmaksızın herkeste olabilir ve özellikle yüzde burun ve göz çevresinde yoğunlaşır. Bununla birlikte ellerde ve kollarda da görülebilir.

Peki onlardan nasıl kurtulabilirsiniz?

Ne yaparsanız yapın, onları yolmayın ve sıkmayın. Bunun yerine nazik eksfoliyasyon ve hücre döngüsünü teşvik eden ürünler kullanmaya çalışın. Cildi tahriş edecek ve kızartacak sert ürünlerden uzak durun. Uzmanlar özellikle glikolikasit ve retinol gibi hücre döngüsünü teşvik edecek ürünlerin bu kistleri nazikçe çözebileceği konusuna değiniyor. Ancak bu ürünleri kullanan kişiler de hassas bir cilde sahipseler önceden test etmeleri öneriliyor.

Yüzünüzdeki küçük beyaz noktalarla nasıl başa çıkabilirsiniz

Uzmanların başka bir önerisi ise tabii ki güneş kreminin düzenli bir şekilde kullanılması. Çünkü değindiğimiz üzere güneş, milia’ların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri. Bu nedenle de güneş kremi kullanmak hayati önem taşıyor.

Kaçınılması gereken ürünler nelerdir?

Özellikle çok ağır, komedojenik ürünler milia oluşumuna neden olabileceğinden cilt bakım ürünlerinde komedojenik olmayan içerikler tercih edilmelidir. Aynı şekilde petrol bazlı içerikler de milia oluşumuna neden olabilirler.

Milia’lar ne kadar sürede kaybolur?

Bu minik kistler birkaç hafta ve birkaç ay arasında bir sürede yok olabilirler. Cildin nasıl bir travmaya maruz kaldığı ve hangi ürünlerin kullanıldığı bunun ne kadar süreceği konusunda belirleyici olabilir. Eğer kullandığınız ürünlerden bir cevap alamadıysanız daha profesyonel ürünlerle sorununuza çözüm olması için bir dermatologla görüşebilirsiniz.

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