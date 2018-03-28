 Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kaynak: Doğan Burda
28.03.2018 - 14:31, Son Güncelleme:

Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

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Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Geçtiğimiz birkaç sezonu kot, spor sweatshirt’ler ve blazer’lar domine etmişti. Şimdi bu trendlerin yanına tüm cool’luğuyla yepyeni bir parça daha ekleniyor: Kalem etekler. İş dünyasının ciddi parçalarından biri olmaktan çıkıp, 7/24 kullanılabilecek giysilerden biri haline gelecek kalem etekleri nasıl göreceğimize gelin birlikte bakalım.

Boyunu siz seçin

Kalem etek boyları bu sezon tamamen sizin keyfinize kalmış durumda. Dilerseniz bileğinize kadar dilerseniz ise dizinizin hemen altında bir boy belirleyin hiç fark etmez. Bu kalem eteklerle dilediğiniz etkiyi yaratmakta serbestsiniz. Daha spor bir görüntüye mi ihtiyacınız var ya da daha ağır mı görünmek istiyorsunuz düşünmeniz gereken tek şey bu.

 Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Rengârenk olanlar çok moda

Kalem eteklerinizi illa siyah, lacivert ya da gri olacak diye düşünmeyin. Bu sezon garip bulduğumuz renklerin bir araya gelmesi büyük trend biliyorsunuz. Bu trendden kalem etekler de kendilerine düşen payı alacaklar. Bu nedenle de mor ve turuncunun yan yana gelebildiği, patlayan renklerden oluşan kalem etekler her şeyden daha moda olacak.

Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Tabii ki klasiklerden vazgeçmiyoruz

Rengarenk kalem eteklerden bahsettik diye daha düz renklere sahip yumuşak kumaşlardan üretilmiş kalem etekleri giyinmeyeceğiz sanmayın. Özellikle Victoria Beckham tarzı, soft renklerden oluşan ve daha kurumsal bir hayatın siluetlerini yansıtan kalem etekler de çok moda. Üzerine beyaz bir gömlekle bir kalem etekten harikalar yaratılabileceğini her iş kadını bilir.

Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Altına ne giyeceğiniz önemli

Kalem etek; en üst düzey toplantının en göz alıcı parçası da olabilir, sabaha kadar dans edilecek bir hafta sonunun gözdesi de. Aradaki farkı belirleyecek en önemli ayrıntı ise altına ne giyineceğinizdir. Eğer kalem eteğinizin altına şöyle cici bir stiletto çekerseniz bir anda kendinizi toplantı salonuna ışınlayabilirsiniz. Ya da bir sneaker giyerek sokaklarda dolaşırken bulabilirsiniz. Bir kalem eteğin ne işe yarayacağını belirlemek işte bu kadar kolaydır.

 Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Bildiğiniz tüm kumaş türlerini kullanın

Kalem eteklerde bu sezonda kumaş bolluğu yaşanacak. Bu da tabii ki bizim işimize yarayacak. Kadifeden daha soft akan kumaşlara, çılgın desenlerden kareli klasiklere her türlü kumaştan yapılmış birçok farklı kalem etek emrimize amade olacak. Tadını çıkarın.

Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

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