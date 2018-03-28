 Senenin trendi kalem etekleri kullanmanın 5 yolu

Boyunu siz seçin

Kalem etek boyları bu sezon tamamen sizin keyfinize kalmış durumda. Dilerseniz bileğinize kadar dilerseniz ise dizinizin hemen altında bir boy belirleyin hiç fark etmez. Bu kalem eteklerle dilediğiniz etkiyi yaratmakta serbestsiniz. Daha spor bir görüntüye mi ihtiyacınız var ya da daha ağır mı görünmek istiyorsunuz düşünmeniz gereken tek şey bu.

Rengârenk olanlar çok moda

Kalem eteklerinizi illa siyah, lacivert ya da gri olacak diye düşünmeyin. Bu sezon garip bulduğumuz renklerin bir araya gelmesi büyük trend biliyorsunuz. Bu trendden kalem etekler de kendilerine düşen payı alacaklar. Bu nedenle de mor ve turuncunun yan yana gelebildiği, patlayan renklerden oluşan kalem etekler her şeyden daha moda olacak.

Tabii ki klasiklerden vazgeçmiyoruz

Rengarenk kalem eteklerden bahsettik diye daha düz renklere sahip yumuşak kumaşlardan üretilmiş kalem etekleri giyinmeyeceğiz sanmayın. Özellikle Victoria Beckham tarzı, soft renklerden oluşan ve daha kurumsal bir hayatın siluetlerini yansıtan kalem etekler de çok moda. Üzerine beyaz bir gömlekle bir kalem etekten harikalar yaratılabileceğini her iş kadını bilir.

Altına ne giyeceğiniz önemli

Kalem etek; en üst düzey toplantının en göz alıcı parçası da olabilir, sabaha kadar dans edilecek bir hafta sonunun gözdesi de. Aradaki farkı belirleyecek en önemli ayrıntı ise altına ne giyineceğinizdir. Eğer kalem eteğinizin altına şöyle cici bir stiletto çekerseniz bir anda kendinizi toplantı salonuna ışınlayabilirsiniz. Ya da bir sneaker giyerek sokaklarda dolaşırken bulabilirsiniz. Bir kalem eteğin ne işe yarayacağını belirlemek işte bu kadar kolaydır.

Bildiğiniz tüm kumaş türlerini kullanın

Kalem eteklerde bu sezonda kumaş bolluğu yaşanacak. Bu da tabii ki bizim işimize yarayacak. Kadifeden daha soft akan kumaşlara, çılgın desenlerden kareli klasiklere her türlü kumaştan yapılmış birçok farklı kalem etek emrimize amade olacak. Tadını çıkarın.