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Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Birçok kişi bazı saç hataları ile yaşından büyük görünüyor. Bu hatalar kişiyi yaşlı göstermekle kalmayıp, saçlara da zarar veriyor. Hadi hep beraber bizi yaşlı gösteren saç hatalarına bakalım. İşte o hatalar!

Kaynak: Doğan Burda
07.03.2018 - 16:58 | Son Güncelleme :

Doğal olmayan yanlış ton seçimi

Doğal olmayan yanlış ton seçimi kişinin yaşlı görünmesine neden olur. Cilt ve doğal saç tonuna yakın olmayan tonlar yapay bir görüntü oluşması sonucunu doğurur. Bu da kişinin görüntüsünde değişiklik yapma istediğini gözler önüne sererek, isteğinin tam tersi yönünde bir duruma sebep olacaktır. Bu yüzden doğal tonunuza ve cilt renginize yakın tonlar tercih etmeye çalışın.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Aynı boy kesim

Aynı boy kesim, saçın her tarafının eşit uzunlukta olması anlamına gelmektedir. Aynı boy kesim hatasını yapan kişiler genellikle yaşlarından daha olgun görünürler. Bunun yerine geçişin bol olduğu, hafif katlı bir kesim kişinin yaşına uygun olacaktır.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Saçları ortadan ayırmak

Saçları ortadan ayırmak bir 10 yıl önce modaydı fakat bu moda bitti. Saçlarınızı ortadan ayırıyorsanız ve yüzünüz buna el vermiyorsa, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Saçlar basık ve yüz sarkık görünebilir.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Aşırı koyu saçlar

Aşırı koyu saçlar tıpkı aynı boy kesim gibi kişiyi yaşlı gösterir. Saçlar koyu olduğu zaman yüzdeki kırışıklıklar, çizgiler ve türevleri aşırı derecede göze çarpacaktır. Bu yüzden 30’lu yaşlarda aşırı koyu saçlardan çok, hafif açık saçlar tercih edilmelidir.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Düz kesimler

Hatlı ve kemikli yüze sahip olan kişiler düz kesim saç modellerinden uzak durmalıdırlar. Çünkü düz kesimler kişinin bu hatlarının daha fazla ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden hafif katlar yerinde bir tercih olacaktır.  

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Saç bakımını ihmal etmek

Düzensiz veya hiç yapılmayan saç bakımı, kişinin yaşlı görünmesine neden olabilir. Kullanılan şekillendiriciler, hava şartları ve daha birçok koşul saçlara önemli ölçüde zarar verir. Bu yüzden saçlara gerekli özen mutlaka gösterilmelidir, saç koruyucuları ve kremleri mutlaka kullanılmalıdır.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Hacim mutlaka şart

Sönük saçlar da kişinin yaşlı görünmesine neden olabilir. Bu yüzden saçların hafif hacimli bir şekilde şekillendirmesi iyi olacaktır. Fakat bunu yaparken doğal olmayan fön işlemlerinden ziyade daha doğal işlemler tercih edilmelidir.

Saçınızın sizi daha yaşlı göstermesinin 8 nedeni

Saç uçlarının kırık olması

Kişinin saçlarının uçlarının kırık ve bakımsız olduğunda, bu kişinin yaşlı görünmesine ve saçlarının parlaklığının önemli ölçüde azalmasına neden olur. Bu yüzden kremler, serumlar ve saç bakım ürünleri ile saç sürekli olarak beslenmeli ve kırıklar fark edildiği an kuaföre gidilmelidir.

Etiketler: saçınızın sizi yaşlı göstermesinin sebepleri , saç modeli , saç rengi
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