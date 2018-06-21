Profesyonel makyajda bunlara dikkat!

PROFESYONEL MAKYAJ NEDİR?

Aslında gayet anlaşılabilir bir kavram olan profesyonel makyaj, makyaj uzmanları tarafından ve birtakım kurallar çerçevesinde yapılan makyajdır. Profesyonel makyaj uzmanları, profesyonel makyaj malzemeleri ve teknikleri kullanarak yüzünüzü bir kediye de benzetebilirler, Marilyn Monroe'ya da. Bu yönüyle profesyonel makyaj, yakın bir geçmişe kadar sadece mankenler, sinema ve tiyatro oyuncuları, sahne sanatçılarının ilgi alanına girerdi. Fakat bugün, gerek uygulanan tekniklerin sosyal medya sayesinde daha geniş bir kitle tarafından öğrenilebilir olması gerekse kullanılan ürünlerin artık herkes tarafından erişilebilir olmasından dolayı, çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Hızla değişen makyaj modasını, gelişen teknikleri ve yeni çıkan ürünleri günbegün takip eden ve uygulayan çok geniş bir kitleden söz ediyoruz. Ve sözü geçen profesyoneller de, eskiden sadece gelin makyajı için gittiğimiz kuaför salonlarında yüzümüzü boyayan kişilerden çok daha başka bir yerde duruyorlar.

Profesyonel makyaj her şeyden önce, yüzü boyamak anlamına gelmiyor. Profesyonel makyajın amacı, kusurların üstünü boyayla kapatmak değil; temiz, parlak, ışıltılı, pürüzsüz bir cilt üzerinde, yüzün güzel hatlarını ortaya çıkarmaktır. Dikkatler güzel hatlara çekilerek, kusurlu taraflar arka planda bırakılır.

PROFESYONEL MAKYAJDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

-- Önce mutlaka cilt tipi belirlenmeli, kullanılacak ürünler buna göre seçilmelidir. Cildin kuru, yağlı ya da karma bir yapıya sahip olması kadar, damarların yüzeye yakınlığı ya da cildin alerjik olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

-- Yüz şekli dikkate alınmalıdır. Yüzün anatomisi, makyaja başlamadan önce tespit edilmeli, hangi hatların ön plana çıkarılacağına karar verilmelidir.

-- Kişiye yüz ifadesini kazandıran mimikleri asla göz ardı edilmemelidir.

-- Profesyonel makyajın, kat kat kapatıcılar ve boyalarla kusurların üstünü örtmek değil, en küçük dokunuşlarla yüzün en güzel yerlerine vurgu yapmak olduğu unutulmamalıdır.

-- Makyajı yapacak kişinin en azından temel renk ve ışık bilgisine sahip olması gerekir. Hangi renklerin bir arada kullanılabileceği ve bunun ne tür bir ışık-gölge yansıması yaratacağı bilinmelidir.

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