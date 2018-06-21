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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.06.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Profesyonel makyajda bunlara dikkat!

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Profesyonel makyajda bunlara dikkat!

Güzel görünmek, her şeyden önce kişinin kendini iyi hissetmesi için önemli. Sadece estetik olarak değil, psikolojik olarak da kişinin yaşamını şekillendiren bir olgu. Makyaj ise, her çağda farklı bir tanımı olan güzellik kavramının en önemli parçası. Günümüzde makyaj deyince artık sadece makyaj malzemeleri değil, kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel makyaj, kaş kokteyli, tıbbi kamuflaj, protez tırnak gibi pek çok uygulama akla geliyor. Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Tecir, profesyonel makyajla ilgili sorularımızı cevaplandırdı.

PROFESYONEL MAKYAJ NEDİR?

Aslında gayet anlaşılabilir bir kavram olan profesyonel makyaj, makyaj uzmanları tarafından ve birtakım kurallar çerçevesinde yapılan makyajdır. Profesyonel makyaj uzmanları, profesyonel makyaj malzemeleri ve teknikleri kullanarak yüzünüzü bir kediye de benzetebilirler, Marilyn Monroe'ya da. Bu yönüyle profesyonel makyaj, yakın bir geçmişe kadar sadece mankenler, sinema ve tiyatro oyuncuları, sahne sanatçılarının ilgi alanına girerdi. Fakat bugün, gerek uygulanan tekniklerin sosyal medya sayesinde daha geniş bir kitle tarafından öğrenilebilir olması gerekse kullanılan ürünlerin artık herkes tarafından erişilebilir olmasından dolayı, çok daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Hızla değişen makyaj modasını, gelişen teknikleri ve yeni çıkan ürünleri günbegün takip eden ve uygulayan çok geniş bir kitleden söz ediyoruz. Ve sözü geçen profesyoneller de, eskiden sadece gelin makyajı için gittiğimiz kuaför salonlarında yüzümüzü boyayan kişilerden çok daha başka bir yerde duruyorlar. 

Profesyonel makyaj her şeyden önce, yüzü boyamak anlamına gelmiyor. Profesyonel makyajın amacı, kusurların üstünü boyayla kapatmak değil; temiz, parlak, ışıltılı, pürüzsüz bir cilt üzerinde, yüzün güzel hatlarını ortaya çıkarmaktır. Dikkatler güzel hatlara çekilerek, kusurlu taraflar arka planda bırakılır.

Profesyonel makyajda bunlara dikkat

PROFESYONEL MAKYAJDA NELERE DİKKAT EDİLİR?

-- Önce mutlaka cilt tipi belirlenmeli, kullanılacak ürünler buna göre seçilmelidir. Cildin kuru, yağlı ya da karma bir yapıya sahip olması kadar, damarların yüzeye yakınlığı ya da cildin alerjik olup olmadığı da değerlendirilmelidir. 
-- Yüz şekli dikkate alınmalıdır. Yüzün anatomisi, makyaja başlamadan önce tespit edilmeli, hangi hatların ön plana çıkarılacağına karar verilmelidir.
-- Kişiye yüz ifadesini kazandıran mimikleri asla göz ardı edilmemelidir. 
-- Profesyonel makyajın, kat kat kapatıcılar ve boyalarla kusurların üstünü örtmek değil, en küçük dokunuşlarla yüzün en güzel yerlerine vurgu yapmak olduğu unutulmamalıdır.
-- Makyajı yapacak kişinin en azından temel renk ve ışık bilgisine sahip olması gerekir. Hangi renklerin bir arada kullanılabileceği ve bunun ne tür bir ışık-gölge yansıması yaratacağı bilinmelidir.

Profesyonel makyajda bunlara dikkat

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

 

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