Paris’te Öykü rüzgarı
Başarılı Türk model Öykü Baştaş, Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Dört markanın defilesinde yer alan Öykü şubatta New York Moda Haftası’nda podyumda olacak
Türk model Öykü Baştaş, 14-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Heron Preston, Hed Mayer, Puma, Ann Demeulemeester defilelerinde yer alan Öykü Baştaş, Şubat ayı başında başlayacak olan New York Moda Haftası’nda da sektörün önde gelen markaları için tekrar podyumda olacak.
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