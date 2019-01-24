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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Paris’te Öykü rüzgarı

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Paris’te Öykü rüzgarı

Başarılı Türk model Öykü Baştaş, Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Dört markanın defilesinde yer alan Öykü şubatta New York Moda Haftası’nda podyumda olacak

Türk model Öykü Baştaş, 14-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. Heron Preston, Hed Mayer, Puma, Ann Demeulemeester defilelerinde yer alan Öykü Baştaş, Şubat ayı başında başlayacak olan New York Moda Haftası’nda da sektörün önde gelen markaları için tekrar podyumda olacak.

Paris’te Öykü rüzgarı


 

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