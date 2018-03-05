Kolayca uygulayabileceğiniz 7 vintage saç modeli

1920’lerin Hollywood Dalgası
1920’lerin ve 30’ların o aşırı stil kıyafetlerini barındıran filmlerinden hepimiz bu saç modelini çok iyi biliyoruz. Yukarıda daha geniş aşağıda doğru daralan o seksi dalgalardan bahsediyoruz. Hem modern ama bir o kadar da geleneksel bir görüntüye ulaşmayı sağlayan bu saç modelini yapması da çok kolay!
1930’ların Faux Bob Modeli
Küt saçlar 30’larda çok modaydı. Modern kadın saç boyu konusunda kendi kendine karar verebiliyordu. Ancak tabii ki bu saçlar yine de bir kadına yakışır şekilde bakımlı ve dalgalıydı. İşte geniş dalgaların olduğu faux bob modeli böyle ortaya çıktı. Hala ilk günkü kadar da havalı…
1940’ların Gibson Roll’u
İkiye ayrılmış saçların şakakların iki yanından itibaren bükülmesi ve yuvarlatılmasıyla elde edilen bu saç ensede de toplanabilir arkadan toplanabilir de. Her şekilde ayrı güzel durur ve o yılların zarafetini bugüne başarıyla taşır.
1950’lerin Saç Fularları
50’lerde tüm güzelliğiyle hayatımıza saç fularları giriyor. Marilyn Monroe’dan Audrey Hepburn’e tüm ikonların saçlarında gördüğümüz bu modelleri uygulamak sadece birkaç dakikanızı alacak.
1950’lerin Bumber Kahkülleri
Bu saç modelinin en ünlü taşıyıcısı şüphesiz Bettie Page’dir. Pin-up kızlarından çok iyi bildiğimiz bu model hem seksi hem de masum bir görüntüye insanı ışık hızında ulaştırır.
1960’ların Krepeli Saçları
Saçınızın arkasına bol krepe yaparak kabartıp elde edebileceğiniz bu saç modeli her zaman çok havalı görünüyor. Dönem hiç fark etmez her uygulandığında adeta gökyüzünde bir yıldız daha şarkı söylemeye başlıyor. Öyle güzel bir saç modeli.
1970’lerin Afro Saçı
Eğer kıvırcık saçlıysanız dünyanın en şanslı insanlarından birisiniz. Siz böyle düşünmüyorsunuz biliyoruz ancak elinizde afro saç modeli gibi harika bir tarz dururken bu ihtimali değerlendirmemeniz tamamen sizin eksikliğiniz.
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