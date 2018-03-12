Kışa özel 5 makyaj önerisi

Zeminde kuruluk için en uygun ürünü kullanın

Dondurucu rüzgâr, karlı ve buz gibi dalgalanmalar nedeniyle yüzünüz kış havasından payına düşeni alır. Bu nedenle de yüzünüze yaptığınız makyajın temeli çok önemlidir. Yüzünüzde makyajı daha uzun süre tutmak ve nemini kaybeden yüzünüzün pul pul görünmesinin önüne geçmek için makyajınızı yapmadan önce bir kat astar uygulayın.

Rakun gözlere sahip olmamak için doğru maskarayı kullanın

Rüzgâr, yüzünüze çarpan yağmur ve karla aldığınız darbeler sonrasında rimelinizin yanaklarınızda aşağıya inmesi bir kış klasiğidir. Bu nedenle bu havalara dayanıklı bir rimel tercih etmeniz gerekir. Yağlı ve mumlu pigmentler içeren ürünler yerine, her bir kirpiğinizi saracak ve gün boyu sıkıca bağlanacak özel polimerli ürünler kullanın.

Kırmızı bölgeler için renk düzenleyici kullanın

Ekim ayından mart ayına kadar burnunuzun ucundaki veya ağız köşelerindeki pembeleşebilen alanlar için renk düzenleyici bir kapatıcı kullanın. Eğer zaten kullanıyorsanız da bu kapatıcı miktarını iki katına çıkarın. Bu sayede cildinizde soğuğa bağlı oluşan renk dalgalanmalarının önüne geçebilirsiniz.

Nemlendirici dudak balmı kullanın

Kurumuş, çatlamış dudakların mevsimsel bir zorluk olmasının önüne geçmek mümkündür. Yapmanız gereke tek şey yumuşak ve pudramsı bir dudak koruyucu kullanmaktır. Nem yönünden oldukça zengin bir içeriğe sahip dudak koruyucunuzu dilerseniz günlük rujunuzun altına bir bariyer olarak kullanın, dilerseniz rujunuzun üzerinde parlaklık için sürün. Her türlü dudaklarınızı soğuğun etkilerinden korumuş olursunuz.

Yatıştırıcı bir cilt maskesi uygulayın

Vahşice yüzünüze çarpan soğuk hava cildinize oldukça zarar verir. Üzerine bir de sıcağa girdiğinizde cildiniz tüm nemini kaybeder. Bunun önüne geçmek için haftada en az bir kez cildinizi yatıştıracak bir yüz maskesi kullanabilirsiniz.