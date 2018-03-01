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Kirpik liftingi ile tanışın!

Kirpiklerin şeklini belli bir süre değiştiren ve kirpiklerin daha hacimli, uzun ve kıvrık görünmesini sağlayan kirpik liftingi tekniği hakkında açıklamalarda bulunan Profesyonel ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Demet Tecir, kirpik perması ile kirpik liftinginin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 14:48 | Son Güncelleme :

KİRPİK LİFTİNGİ NASIL UYGULANIR?

Kirpik liftinginin 1. aşamasında kirpikler kirpik bigudisine sarılır. Göz altına ve göz üstüne ped konularak da bu işlem uygulanabilir. Daha sonra kirpiklere mikro çubuklar yardımı ile jel solüsyon sürülür ve 15-20 dakika kadar beklenir. Kirpik bigudisine ya da silikon ped üzerine yapıştırılan kirpiklerin birbirinden tel tel ayrılması önemlidir. 1. aşamaya geçildiğinde kirpiklere 2. solüsyon sürülür kirpiklerin yapısına göre 10 ile 20 dakika arasında beklenir. Daha sonra sürülen krem losyon silinerek 3. solüsyon da mikro çubuklar yardımıyla kirpiklere sürülür. Bu solüsyon kirpiklerin bigudiden ya da pedden kolay ayrılmasına yardımcı olur. Daha sonra bigudiler çıkartılır ve kirpiklere renk veren solüsyon sürülür. Ardından kirpiklere keratin yüklemesi yapılarak kirpik liftingi işlemi tamamlanır.

Kirpik liftingini tercih edenler genellikle kirpikleri aşağı doğru bakan ve kirpik kıvırma makası kullanmadan rimel süremeyen kişilerdir. Kirpikler bu işlem sayesinde daha uzun, bakımlı ve kıvrık görünür. Bu işlemin kalıcılığı kişinin kendi kirpik yapısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak ortalama olarak 2,5-3 ay kadar rahatlıkla kullanılabilir.

Kirpik liftingi yaptırmadan önce kirpikler mutlaka temiz ve kuru olmalıdır. Kontakt lens kullanan kişilerin işlemden önce lenslerini mutlaka çıkarması gereklidir ve işlem süresince gözler hiç açılmadan kapalı şekilde kalmalıdır. İşlem sonrası kişi normal yaşantısına dönebilir. Yüzünü yıkayabilir. Havuza, denize girmekte de bir sakınca yoktur.

Kirpik liftingi ile tanışın

KİRPİK LİFTİNGİ İLE KİRPİK PERMASI ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Kirpik perması ve kirpik liftingi birbirine çok benzer uygulamalar. Yapılan işlemler ve aşamalar aynı ancak kullanılan kirpik bigudisinin farklı olması bu iki işlemi birbirinden ayırıyor. Kirpik permasında kirpikler olabildiğince kıvrılır ve daha çok kirpiğin uç kısımlarına kıvırma işlemi uygulanır. Kirpik liftinginde ise çok fazla kıvırma işlemi yapılmaz, ancak kirpiklerin daha kalkık görünmesi sağlanır.

Kirpik liftingi işlemini hamile kadınların yaptırması sakıncalı olabilir. Simetri hastalığı olanlar için de uygun bir işlem değildir. Çünkü kirpik liftingi el ile yapılan bir işlemdir ve kirpiklerin simetrik bir görüntü oluşturması pek mümkün değildir. Ayrıca gözde arpacık, tahriş, alerji, kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı gibi rahatsızlıklar varsa ya da kirpikler dökülüyorsa kirpik liftingi yapılması sağlık açısından uygun değildir.

Kirpik liftingi ile tanışın

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

Etiketler: kirpik liftingi , kirpik perması , Demet Tecir
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