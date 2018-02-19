Kaşlarınızı mükemmel göstermenin 3 yolu

Kalem
Kalemleri daha çok kaşlarımızın aralarındaki boşlukları doldurmak ve rafine etmek için kullanırız. İnce sivri uçlu kaleminizle doğal saç benzeri vuruşlar çizerek istediğiniz yerleri kolaylıkla kapatabilirsiniz. Koyu veya açık renkler kullanarak belirli alanlardaki yoğunluğu arttırabilir veya azaltabilirsiniz.
Bu görüntüyü elde etmek için yapmanız gereken tek şey saç telinizi taklit edecek ince saç çizgisi dokunuşlarını doğru yapmaktır. Kaleminizin bir ucunda fırça da varsa bu vuruşlardan sonra fırçanızla da yumuşatabilirsiniz. Eğer sarışın bir tonunuz varsa kaşlarınızı tamamlamak için bir iki ton koyu bir kalem tercih etmelisiniz. Daha koyuysanız ise bir ila iki ton daha açık bir kalemle kaşlarınızı doldurun.
Pudra
Pudra da seyrek kaşları doldurmak için iyi bir yöntemdir. Kaşların altında kalın ve dolgun bir gölge oluşturur.
Pudra ile kaşınızı dolgunlaştırırken açık ve koyu renklerden oluşan ikili bir palet seçin. Açılı bir fırça kullanarak iç köşeden kemere kadar açık renkli tonu geçin. Ardından şekillendirmek için uçları daha koyu renkle doldurun. Bu şekilde süper yoğun görünümlü kaşlar elde edebilirsiniz.
Jel
Jel kaşlarınızın dağınık durmasını engellemek için idealdir. Daha düzgün bir görünüm elde etmek için kalın kaşları tutar ve yerine kilitler. Ayrıca diğer ürünlerin üstüne son dokunuş olarak da uygulanabilir.
Jeli kullanmak için önce kalın tüylere şekil vermek için fırçalayın ve daha sonra asayı kullanarak jeli kaşlarınızın dışına doğru uygulayın.
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