Kâküllü mü kâkülsüz mü devam etmelisiniz?

Bakım yapmayı seviyor musunuz? Anlık bozulmalardan rahatsız oluyor musunuz?

Kâkül diğer saç türlerine göre bakımı bir hayli zor bir modeldir. Bunların yanı sıra anlık bozulmalar oldukça fazladır. Yani havuza veya denize girdiğinizde ıslanır ve kötü görünebilirler veya rüzgârdan dolayı hiç olmayacak bir yerden ayrılabilirler. Spor yaparken bu kâküller yüzünüze düşebilirler. Bunların yanı sıra yüzün en yağlı bölgesine değdikleri için daha fazla yıkanmayı isterler. Bunlar sizi rahatsız ediyor mu?

Denemeler yaptınız mı?

Kâkül kestirmeden önce dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi kâkülün provasını almaktır. İnternet üzerinden bulabileceğiniz videolar ve aplikasyonlar eşliğinde kâkül modelinin size yakışıp yakışmadığını öğrenebilirsiniz. İnternette sahte kâkül yapma videoları bulunmaktadır, bunları deneyebilirsiniz; ya da saç modeli aplikasyonları ile hiç uğraşmadan kâküllü bir model ile taslağınızı oluşturabilirsiniz. Bu yüzden prova yaptınız mı ve bu provada kâkül size yakıştı mı?

Sürekli kestirebilecek misiniz?

Kâkül sürekli olarak kesilmeyi isteyen bir saç modelidir. Çünkü onu sürekli olarak doğru uzunlukta tutmak gerekmektedir. Bu süre ise 2-3 haftalık periyotlarda gerçekleşmektedir. Bu kesimi sürekli olarak yerine getirebilecek misiniz?

Yeniliklere açık biri misiniz?

Kâkül kadınların verdiği radikal bir karardır. Bu radikal karara ve yeniliklere açık mısınız? Bu yenilikler çerçevesinde gerçekleşen tepkilere hazır mısınız?

Model konusunda saçlarınızla uğraşmayı seviyor musunuz?

Kâkülü ilk başta istediğiniz gibi şekillendiremeyebilirsiniz. Ve şekillendirmeyi öğrenmek bazen uzun süreler alabilir. Saçlarınızla uğraşmayı ve yeni modeller yapmayı seviyor musunuz?

Sivilceler sizin için problem yaratır mı?

Yüzün en yağlı bölgesi olan alın bölgesini kapatarak havasız kalmasına neden olur. Bu havasızlık neticesinde alında sivilceler çıkmaya başlayacaktır. Bu sivilceler sizi rahatsız ediyorlar mı?

Kâkül tipinize karar verdiniz mi?

Kâkül kestirdikten sonra memnun kalmanın en önemli koşullarından bir tanesi de kâkül kestirmeden önce tipine karar vermektir. Kare yüz şekline gözlere doğru uzanan kâküller, kalp yüz şekline yana doğru yapılmış kâküller, yuvarlak yüz şekline tutam tutam kâküller, oval yüz şekline her tür kâkül yakışmaktadır. Bu yüzden, kâkül tipinize karar verdiniz mi?

Uzama evresi sizi rahatsız edecek mi?

Kısa kesilen birçok saç uzama evresinde rahatsızlık vermektedir. Yani kötü bir görüntü oluşmaktadır. Bu uzama evresi sizi ne kadar rahatsız edecek?

Her şey olumlu mu?

Eğer yukarıda sorduğumuz sorulara en olur ve en olumlu şekilde cevap verdiyseniz; daha ne bekliyorsunuz! Hadi hemen kuaförünüze koşun ve en sevdiğiniz kâkül modelinizi kestirin!