Kâküllü mü kâkülsüz mü devam etmelisiniz?

Bakım yapmayı seviyor musunuz? Anlık bozulmalardan rahatsız oluyor musunuz?
Kâkül diğer saç türlerine göre bakımı bir hayli zor bir modeldir. Bunların yanı sıra anlık bozulmalar oldukça fazladır. Yani havuza veya denize girdiğinizde ıslanır ve kötü görünebilirler veya rüzgârdan dolayı hiç olmayacak bir yerden ayrılabilirler. Spor yaparken bu kâküller yüzünüze düşebilirler. Bunların yanı sıra yüzün en yağlı bölgesine değdikleri için daha fazla yıkanmayı isterler. Bunlar sizi rahatsız ediyor mu?
Denemeler yaptınız mı?
Kâkül kestirmeden önce dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi kâkülün provasını almaktır. İnternet üzerinden bulabileceğiniz videolar ve aplikasyonlar eşliğinde kâkül modelinin size yakışıp yakışmadığını öğrenebilirsiniz. İnternette sahte kâkül yapma videoları bulunmaktadır, bunları deneyebilirsiniz; ya da saç modeli aplikasyonları ile hiç uğraşmadan kâküllü bir model ile taslağınızı oluşturabilirsiniz. Bu yüzden prova yaptınız mı ve bu provada kâkül size yakıştı mı?
Sürekli kestirebilecek misiniz?
Kâkül sürekli olarak kesilmeyi isteyen bir saç modelidir. Çünkü onu sürekli olarak doğru uzunlukta tutmak gerekmektedir. Bu süre ise 2-3 haftalık periyotlarda gerçekleşmektedir. Bu kesimi sürekli olarak yerine getirebilecek misiniz?
Yeniliklere açık biri misiniz?
Kâkül kadınların verdiği radikal bir karardır. Bu radikal karara ve yeniliklere açık mısınız? Bu yenilikler çerçevesinde gerçekleşen tepkilere hazır mısınız?
Model konusunda saçlarınızla uğraşmayı seviyor musunuz?
Kâkülü ilk başta istediğiniz gibi şekillendiremeyebilirsiniz. Ve şekillendirmeyi öğrenmek bazen uzun süreler alabilir. Saçlarınızla uğraşmayı ve yeni modeller yapmayı seviyor musunuz?
Sivilceler sizin için problem yaratır mı?
Yüzün en yağlı bölgesi olan alın bölgesini kapatarak havasız kalmasına neden olur. Bu havasızlık neticesinde alında sivilceler çıkmaya başlayacaktır. Bu sivilceler sizi rahatsız ediyorlar mı?
Kâkül tipinize karar verdiniz mi?
Kâkül kestirdikten sonra memnun kalmanın en önemli koşullarından bir tanesi de kâkül kestirmeden önce tipine karar vermektir. Kare yüz şekline gözlere doğru uzanan kâküller, kalp yüz şekline yana doğru yapılmış kâküller, yuvarlak yüz şekline tutam tutam kâküller, oval yüz şekline her tür kâkül yakışmaktadır. Bu yüzden, kâkül tipinize karar verdiniz mi?
Uzama evresi sizi rahatsız edecek mi?
Kısa kesilen birçok saç uzama evresinde rahatsızlık vermektedir. Yani kötü bir görüntü oluşmaktadır. Bu uzama evresi sizi ne kadar rahatsız edecek?
Her şey olumlu mu?
Eğer yukarıda sorduğumuz sorulara en olur ve en olumlu şekilde cevap verdiyseniz; daha ne bekliyorsunuz! Hadi hemen kuaförünüze koşun ve en sevdiğiniz kâkül modelinizi kestirin!
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün