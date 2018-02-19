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Herkesin bilmesi gereken 2018’in sneaker modası

Sneaker’lar sokak modasının vazgeçilmez ve en havalı parçalarından. Üstelik 2018’de de öyle olmaya devam edecekler gibi görünüyor. Bu çok popüler moda objeleri herkesin ayakkabılığında yeni yılda da parıldamaya devam edecek. Hatta sneaker’ları yükselen değerler olarak gelecek yıllarda daha fazla kadının ayağında göreceğiz. Biz demiyoruz, araştırmalar diyor. Bu nedenle siz de kendinize uygun sneaker sayesinde bu dünya ile bir an önce tanışın. Emin olun çok seveceksiniz. Ve 2018 bunun için çok uygun.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 15:22 | Son Güncelleme :

Sessiz tonlar ama bir o kadar kalın tabanlar

Şimdiye kadar daha çok beyaz yönünde kullandığımız sneaker tercihleri bu sezonda yerini daha pastel tonlara bırakacak. Ten rengi, pastel tonlar ve bazı metalik renkleri sık göreceğiz. Bu renkleri kullanmak bir anda ultra modern bir görüntüye ulaşmanız konusunda size yardımcı olacak. Ancak sneaker’larımızın tabanları renkleri kadar sessiz değil. Pofidik tabanlar yine çok moda.

Herkesin bilmesi gereken 2018’in sneaker modası

Fitness için değil moda için giyeceğiz

ABD’de yapılan bir araştırma gösteriyor ki ülkenin yüzde 75’i sneaker’larını spor yapmak için değil, estetik kaygılar ve giyim tarzı nedeniyle alıyor. Bu sayı bizim ülkemizde de hemen hemen aynıdır. Özellikle birçok farklı spor markasının klasikleşmiş spor ayakkabı görüntüsünden uzaklaşıp çok daha estetik ve tasarım ayakkabılar yaratmasıyla geldiğimiz nokta bu. Sneaker’lar bizim için artık birer moda objesi.

Nostaljiye hazır olun, 90’lar geri geliyor!

Nostalji öncü sneaker tasarımlarında devam edecek. Trendlerin arasında 90’lardan çok iyi bildiğimiz yerinde duramayan spor hocalarının ayaklarından hatırlayacağımız, neon çizgilere sahip şişko sneaker’lar bu sezon yeniden çok moda. Renkli, eğlenceli görüntüleriyle Reebok ve Lisa Frank birlikteliği bize bunun sinyallerini erkenden veriyor. Ancak siz baskın bir renge henüz hazır değilseniz 90’ların siluetini taşıyan daha oturaklı renkleri deneyebilirsiniz.

Herkesin bilmesi gereken 2018’in sneaker modası

Çirkin sneaker’lar da moda

Çirkin ve aptalca bulduğumuz parçaları zaman zaman yeniden kullanmak modanın vazgeçilmezlerinden biliyorsunuz. İşte 90’ların ve 2000’lerin TV pop kültüründen de çok iyi hatırlayacağınız o muhteşem kocaman nostaljik sneaker’lar yeniden moda. Saçma bir pastaya benzeyen bu sneaker’ları hayatta giyinmem demeyin çünkü bir süre sonra gözünüze giyinilebilir gelebilir. Özellikle Balenciaga ve Gucci gibi lüks markaların bile geniş kitleler için öne sürecekleri bu ayakkabılar size her şeyi yaptırabilir.

Herkesin bilmesi gereken 2018’in sneaker modası

Kadın sneaker’larında pazar büyüyor

Kadın müşteriler birçok sneaker markası için önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecek. Çünkü gün geçtikçe daha fazla kadın topuklularını bir kenara bırakıp sneaker gibi rahat ayakkabılar giyinmeye başlıyor. Puma x Fenty’nin başlattığı etki 2018’de bir çığ gibi büyüyecek. Kârlı çıkan, bol çeşitle karşı karşıya kalacak olan biz kadınlarız tabii ki…

Etiketler: sneaker , Sneaker modası , 2018 modası , kadın giyim trendleri , ayakkabı trendleri
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