Gelin saÃ§Ä± yaptÄ±rÄ±rken dikkat etmeniz gereken 7 ÅŸey

Boy unsuru

DÃ¼ÄŸÃ¼nde damat ve gelin arasÄ±ndaki uyum oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler ikisinin Ã¼zerinde olacaktÄ±r. Uyumun Ã¶nemli adÄ±mlarÄ±ndan bir tanesi ise rahatsÄ±z etmeyen suni boy farklarÄ±nÄ±n olmamasÄ±dÄ±r. NasÄ±l ki topuklu ayakkabÄ± dikkat edilmesi gereken bir unsur ise gelin saÃ§Ä± da Ã¶yledir. EÄŸer gelin damattan uzunsa, topuklu ayakkabÄ±sÄ± varsa ve buna ek olarak bir de gelin saÃ§Ä± oldukÃ§a hacimliyse, ortaya istenmeyen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§Ä±kacaktÄ±r.

Gelin saÃ§Ä±nÄ± yaptÄ±rÄ±rken yanÄ±nÄ±zda mutlaka birileri olsun

Gelin saÃ§Ä± yaptÄ±rmaya giderken birkaÃ§ kiÅŸinin olmasÄ± oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Hatta bu kiÅŸilerin fikrine gÃ¼venilen insanlarÄ±n, dostlarÄ±n veya akrabalarÄ±n olmasÄ± oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Bu ÅŸekilde yanlÄ±ÅŸ kararlar alÄ±nmanÄ±n Ã¶nÃ¼nde durulur.

Renk deÄŸiÅŸiklikleri minimum 15 gÃ¼n Ã¶ncesinde yapÄ±lmalÄ±dÄ±r

Bu zaman zarfÄ±, boyanÄ±n sertliÄŸinin geÃ§mesi, hafif akmasÄ± ve rengin oturmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemlidir. Aksi takdirde yeni boyanmÄ±ÅŸ saÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ istenmeyen bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye neden olabilir.

Aksesuarlar oldukÃ§a Ã¶nemli

Gelin saÃ§Ä±nÄ±za kuafÃ¶rÃ¼nÃ¼z ile birlikte karar verirken kuafÃ¶rÃ¼nÃ¼zÃ¼n bazÄ± ÅŸeyler hakkÄ±nda bilgi sahibi olmasÄ± oldukÃ§a Ã¶nemlidir. DÃ¼ÄŸÃ¼n esnasÄ±nda gelin saÃ§Ä± ile birlikte takacaÄŸÄ±nÄ±z takÄ±lar, aksesuarlar fotoÄŸraflar ile gÃ¶sterilmelidir. EÄŸer mÃ¼mkÃ¼nse bu aksesuar ve takÄ±lar kuafÃ¶re getirilmelidir.

DÃ¼ÄŸÃ¼n ortamÄ±na gÃ¶re bir model belirlenmelidir

Gelin saÃ§Ä±na kiÅŸisel veya kuafÃ¶r ile birlikte karar verirken mutlaka dÃ¼ÄŸÃ¼n mekÃ¢nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmalÄ±dÄ±r. Bir kÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ya da kapalÄ± bir mekÃ¢nÄ±nÄ±n gelin saÃ§Ä± aynÄ± deÄŸildir. Yine aynÄ± ÅŸekilde aksesuarlarÄ± da aynÄ± deÄŸildir.Â

YÃ¼z ÅŸekli oldukÃ§a Ã¶nemlidir

Gelin saÃ§Ä± her yÃ¼z ÅŸeklinde aynÄ± ÅŸekilde yorumlanmamalÄ±dÄ±r. DikdÃ¶rtgen yÃ¼z ve kare yÃ¼ze yapÄ±lacak saÃ§lar aynÄ± deÄŸildir. Ã–rneÄŸin yuvarlak yÃ¼ze topuz, hacimli saÃ§ ya da kÄ±sa saÃ§ iyi bir Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. Ya da kare yÃ¼z kÃ¢kÃ¼l ile desteklenebilir. Bu yÃ¼zden gelin saÃ§Ä±nÄ±zÄ± yÃ¼z ÅŸekline gÃ¶re seÃ§melisiniz.

BakÄ±ma 3-4 hafta Ã¶ncesinden baÅŸlanmalÄ±Â Â

DÃ¼ÄŸÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n gÃ¶zler gelinin Ã¼zerinde olacaÄŸÄ± iÃ§in gelin saÃ§Ä±nÄ±n tam anlamÄ±yla kusursuz olmasÄ± gerekir. Bu yÃ¼zden son gÃ¼n yapÄ±lacak cilt ve saÃ§ bakÄ±mÄ± istenen kusursuzluÄŸa ulaÅŸmada bir engel olabilir. 3-4 hafta Ã¶ncesinden dÃ¼zenli bir ÅŸekilde bakÄ±ma baÅŸlamak iÅŸleri kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r ve her ÅŸeyi muhteÅŸem kÄ±lar.